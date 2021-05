Andra, despre motivul pentru care a renunțat la „Vocea României”: „Nu era despre mine acolo”

Andra a făcut parte din juriul emisiunii „Vocea României” în sezonul 8, alături de Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirilă. În următorul sezon, artista a fost înlocuită cu Horia Brenciu, care mai jurizase și în primele trei sezoane. Invitată în podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”, Andra a mărturisit ce a determinat-o să renunțe la jurizarea în cadrul competiției muzicale.

„Percepția mea față de Vocea României era că un antrenor nu trebuie să concureze cu un alt antrenor. Nu era despre mine acolo. Eu m-am dus să-mi pun pe tavă toate informațiile pe care le adunasem în cariera mea și să ajut oamenii din echipa mea să fie buni. Pentru mine, antrenor bun însemna ca oamenii să rămână cu ceva din experiența Vocea României.

Și eu m-am dus acolo și m-am lovit, efectiv, de o competiție între antrenori, cine să spună nu știu ce, care să-l atace pe celălalt, iar eu nu pot să zic că sunt genul ăla de om care nu face față. Fac față, pot să răspund provocărilor de genul, dar nu vreau să trăiesc astfel de momente. Dacă viața mea eu mi-am ales-o să fie pe pace și pe bucurii, de ce să aleg?”, a dezvăluit Andra.

Citește și: Cum se înțeleg, de fapt, Andreea Bălan și Andra

Maria Constantin a dezvăluit adevăratul motiv pentru care și-a pus implanturi mamare

Anca Țurcașiu, acuzată că a exagerat cu operațiile estetice

Anca Serea, aspru criticată de Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu: „Nu o certăm”

Andra, despre „Vocea României”: „La final am spus că trebuie să vină altcineva în locul meu”

Andra a dezvăluit că producătorii i-au promis că nu o să fie ceartă între antrenori, dar realitatea a fost alta.

„Mi-am dorit să fiu acolo, pentru că mulți ziceau că eu sunt vocea. Am ajuns acolo și am dat de cu totul altceva, era un joc. Fiind un show de televiziune am înțeles că așa funcționează. Culmea, mă simțeam acasă, erau oamenii din trustul în care eu sunt și eram ok cu toată lumea. La final am spus că trebuie să vină altcineva în locul meu”, a mai spus ea.

„Ce mi-a plăcut la Vocea României a fost experiența mea ca și antrenor și repetatul ăla cu ei, cântatul. Nu pot să zic că mi-a plăcut battle-ul ăsta dintre antrenori, pentru că nu sunt genul care să răspundă la asta. Atunci am răspuns, eu sunt o persoană competitivă, sunt o persoană care să spună lucrurilor pe nume”, a explicat Andra.

Artista este în prezent în juriul de la „Românii au talent”, emisiune care a debutat la postul de televiziune Pro TV în februarie 2011.

Sursă foto: Instagram