Anda Adam și soțul său, în prag de divorț: „Toată lumea se mai ceartă”

Anda Adam, care de curând a împlinit 40 de ani, și Sorin Andrei Nicolescu au împreună o fetiță, pe nume Evelin, în vârstă de 5 ani. Între cei doi lucrurile se pare că nu mai funcționează de anul trecut, după ce soțul său a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, fiind acuzat de falsificare de carduri bancare: “După problema cu condamnarea lui Sorin, toate responsabilitățile au rămas pe Anda. Așa au început certurile si reproșurile. Ba că se neglijează, ba că Sorin nu o ajută suficient și că s-a închis foarte mult în el. S-au certat și împăcat de atâtea ori încât nici nu mai știi ce să crezi, dacă vor rămâne împreună sau nu. În sufletul lor, nici unul nu vrea să divorțeze, dar nici așa nu se mai poate, doar cu neînțelegeri și nemulțumiri” – au spus surse din anturajul celor doi, pentru impact.ro.

Anda Adam nu a confirmat divorțul, însă nici nu a oferit niște răspunsuri concrete, ba mai mult artista a lăsat loc de interpretări, încurcându-se în declarații: “Nu am cum să intru în detalii despre ce s-a scris (n.r. divorț). Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc. Atunci când eu o să pun pe rețelele de socializare că am făcut asta, atunci chiar am făcut-o. Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă. Nu sunt genul care să îmi spăl rufele în public. Nici când am fost provocată nu am dat curs unor speculații.

M-a sunat lumea să mă întrebe dacă am divorțat. Ca să concluzionez, când voi pune pe rețelele de socializare că nu mai formez un cuplu, atunci să credeți. Toată lumea se mai ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare” – a spus Anda Adam potrivit sursei citate.

Sursă foto: Instagram

