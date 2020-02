Anda Adam, declarații despre o nouă sarcină

Anda Adam are o fetiță de 4 ani, pe nume Evelin, care abia așteaptă să aibă un frățior sau o surioară, însă prioritățile artistei sunt altele: „Nu, pot să vă spun sută la sută că nu e în plan anul acesta, pentru că am o listă de vreo 20 de lucruri prioritare și ar fi practic imposibil să mă apuc de făcut copii. Nu, dacă o să mă vedeți cu burtă, înseamnă că am mâncat prost, nu înseamnă că am burtă pentru că sunt însărcinată, exclus”, – a declarat Anda Adam, pentru Libertatea.

Anda Adam, care în aprilie va schimba prefixul și va împlini 40 de ani, este preocupată de carieră în aceasta perioadă, artista având deja agenda făcută pentru lunile următoare: „Am niște priorități: voi fi imaginea unui produs alimentar cu foarte multe proteine, voi lansa o piesă în limba engleză peste o săptămână, după care un tur de emisiuni de promovare pentru piesa pe care o lansăm și am multe cântări afară”, – a mai adăugat Anda Adam.

Anda Adam a vorbit pentru sursa citată și despre operația suferită la nas din cauze medicale: „Acesta este noul nas, arată super! Vă recomand, dacă aveți o problemă de sănătate, să apelați la chestia asta. Pentru că eu cred că nu trebuie să stăm cu lucruri care nu ne plac, plus că aveam o deviație de sept pe partea dreaptă, foarte rea, care îmi dădea bătăi de cap și 8 ani m-am chinuit să mă decid să îmi fac această operație la nas”.

Vezi imagini cu Anda Adam în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro