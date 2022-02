Anamaria Prodan (49 de ani) și Laurențiu Reghecampf (47 de ani) s-au separat în vara anului 2021, după 13 ani de mariaj. În prezent, antrenorul formează un cuplu cu o tânără care-l va face tată pentru a treia oară. Corina va da naștere unui fiu în primăvara anului acesta.

Anamaria Prodan, despre Laurențiu Reghecampf: „Are și tupeu”

Din fostul mariajul cu Anamaria, Laurențiu are un fiu, Laurențiu Reghecampf Junior, în vârstă de 13 ani. Antrenorul mai are un fiu, Luca, din prima căsnicie cu Mariana Pfeiffer. Recent, Anamaria Prodan a oferit noi declarații referitoare la divorțul de antrenor.

„Îmi doresc foarte tare să scap din calvarul ăsta, și eu, și copiii mei. Îmi doresc ca el să aibă o legătură cu copilul lui. Domnia sa a considerat că e bine să mintă ani la rând, să facă circ și panaramă din viața copiilor, a familiei, a soției și a muncii noastre. Iar acum are și tupeu. Aș fugi în lume și m-aș ascunde în deșert. I-aș recomanda să își vadă de treaba lui, să nu ajungem la niște discuții”, a declarat Anamaria Prodan în emisiunea „Xtra Night Show”, potrivit Spynews.

Invitată în podcastul „La Mijloc”, găzduit de Codin Maticiuc și Anghel Damian, Anamaria Prodan a vorbit, printre multe altele, și despre declinul relației sale cu antrenorul echipei Universitatea Craiova, care ar fi început în urmă cu 8 ani. „Terminase și cu fotbalul, avea și niște probleme medicale. I-am zis să mă asculte, că o să îi fac o carieră cum n-a mai văzut. Și a fost numărul 1. Cu mine i-a mers din ce în ce mai bine”, a povestit impresara.

„Nici nu permiteam cuiva să îl atingă. Eu am fost, cumva, și soție, și iubită, și bodyguard. El a ascultat orbește. Îi făceam interviurile, filmulețele motivaționale după fiecare meci, e o artă. Dacă nu ai educație, e foarte greu. Cred că a fost foarte mult pentru el”, a completat.

„De acolo i-a luat Dumnezeu mințile. Dacă nu avea problema asta, astăzi el era în primii 10 antrenori ai lumii. Am încercat (n.red.: să îl impresarieze în continuare). Când deja sari calul cu mine, te îngrop! A trecut, sunt doi ani. Sunt opt ani, de fapt, de când ne tot luptăm, ca să aibă și copilul meu un exemplu. Când aveam cea mai mare nevoie de el…”, a mai spus.

„Dar am tăcut din gură. De multe ori, am învățat că pe bărbați trebuie să îi iei cu ușurelul și asta am făcut toată viața”, a încheiat.

Foto: Instagram