Anamaria Prodan are un nou iubit? „Este dintr-o altă lume, foarte de sus”

Anamaria Prodan (49 de ani) și Laurențiu Reghecampf (46 de ani) s-au separat în vara anului 2021, după 13 ani de mariaj. Împreună un fiu, Laurențiu Reghecampf Junior (13 ani), alintat Reghe Jr., Bebe sau Bebeto. Din prima căsnicie cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu, Anamaria mai are două fiice, Rebecca (22 de ani) și Sarah (21 de ani).

La mai bine de jumătate de an de la separarea de antrenor, impresara este pregătită pentru o nouă relație. „Este dintr-o altă lume, foarte de sus”, a declarat Anamaria Prodan despre noul bărbat din viața ei, în promo-ul emisiunii „Fiță cu Adiță” .

La rândul său, Laurențiu formează un cuplu cu o tânără care-l va face tată pentru a treia oară. Corina (30 de ani) va da naștere unui fiu în primăvara anului acesta. Antrenorul mai are un fiu, Luca, în vârstă de 21 de ani, din primul mariaj cu Mariana Pfeiffer.

„Am cunoscut-o pe Corina la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Nici nu cred că este important și că interesează pe cineva exact cum ai cunoscut pe cineva.

Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se întâmplă de-acum încolo. Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Anamaria să aibă parte de același lucru”, a mai povestit.