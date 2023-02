Analia Selis ne dezvăluie cum ar trebui să fie bărbatul care să-i cucerească, din nou inima, și cu care să-și împartă viața. Talentata cântăreață argentiniană ne spune ce ar trebui și ce nu ar trebui să aibă bărbatul căruia i-ar putea încredința, din nou, inima ei, la mai bine de trei ani de la divorț.

Analia Selis, frumoasa și talentata cântăreață de origine argentiniană, își deschide sufletul pentru UNICA.RO, în cadrul unui interviu exclusiv, în care dezvăluie care este motivul pentru care s-a mutat în România, de ce s-a apucat de cântat stilul tango și ne spune de ce un s-ar mai întoarce să trăiască în Argentina. Analia Selis ne vorbește despre copiii ei, Noa și Tiago, și mărturisește, cu sinceritate, că abia așteaptă un bărbat așa cum își dorește ea. Ne povestește despre cel mai greu moment, divorțul de soțul ei, Răzvan, ne spune cum nu îi plăcea să cânte în public când era mică și recunoaște că cel mai mare defect al ei este că, uneori, vorbește perea mult.

Analia Selis, pregătită să-și refacă viața după divorțul de tatăl copiilor

De ce ai ales România?

Am venit în România urmărind iubirea. M-am mutat pentru fostul meu soț, Răzvan. Eram îndrăgostită, foarte îndrăgostită și merita, pentru aceea iubire să încerc, să văd ce se întâmplă. Până l-am cunoscut pe Răzvan mă gândeam că, după ce termin facultatea la Boston, mă voi muta în Spania, unde plănuia sora mea să stea. Răzvan avea mult de construit în România și mi s-a părut că merită să vin pentru iubirea noastră, pentru mine, pentru că eram atât de îndrăgostită.

Analia Selis: “Iubesc România, ador orașul București”

În sufletul tău ești mai mult argentiniancă sau româncă?

Argentiniancă sigur, pentru că acolo m-am născut, acolo am crescut. Presupun că sunt oameni care pleacă din țara lor și pierd rădăcinile, dar nu este cazul meu. Mă simt argentiniancă. România este țara care m-a adoptat, sau am făcut eu să mă adopte. Iubesc România, ador orașul Bucureșți, am un respect foarte sincer și profund pentru cultură și tot ce înseamnă România. Aici mă simt acasă acum, dar rădăcinile mele sunt în America de Sud.

De ce nu s-ar mai întoarce în Argentina: “România este o alegere mult mai bună, în acest moment, pentru copiii mei”

Te-ai mai întoarce vreodată defintiv în țara natală?

De bunăvoie nu cred, pentru că România este o alegere mult mai bună decât Argentina în acest moment. Din punctul de vedere economic și social, mai ales pentru copiii mei. Dar nu îmi place să spun ‘niciodată’, pentru că nu știu ce se poate întâmplă mâine, pentru că destinul este incert și uneori surprinzător.

Când te-ai gândit să te apuci de muzică?

Știu că iubesc să cânt de când am amintiri. Am avut o relația strânsă cu muzica toată viața mea, când eram mică cântam într-un cor de copii, am studiat pian, ulterior canto. În liceu știam deja că nu voiam să fac altceva decât muzică.

Analia Selis, despre tango: „Mi s-a părut o idee nebună”

Din 2014 ai ales să interpretezi tango. De ce tocmai acest gen muzical, ce are el special?

După ce i-am născut pe Noa și Tiago eram un pic pierdută cu muzica, nu mă mai regăseam în stilul comercial. Răzvan, fostul meu soț, mi-a propus un turneu de tango, eu nu mă gândisem niciodată că o să ajung să interpretez un stil de muzică care, chiar dacă sunt născută în Argentina, nu a făcut parte din viața și din educația mea. Eu vin din nordul Argentinei unde se ascultă și se cântă folclor.

Mi s-a părut o idee nebună, trebuia să studiez mult stilul, tehnica vocală de tango, dar am acceptat. Când a început turneul și am început să cânt pentru prima dată pe scenă mi-am dat seama că îmi este în sânge, și am realizat că de atunci tango-ul va fi în viața mea un drum doar ‘dus’, fără întoarcere.

“Argentina a devenit acum o țară periculoasă, din ce în ce mai mult”

Ce-ți plăcea să faci când erai copil? Cum era, pe atunci, viața în Argentina?

Era o viață mai liniștită când eram mică. Argentina a devenit acum o țară periculoasă, din ce în ce mai mult. Ne jucam, eu cu surorile mele, mai mult pe stradă, cu gașca din cartier. Vara mergeam cu toții la piscina cartierului unde locuiam. Îmi plăcea să merg la munte, tot timpul mi-au plăcut liniștea și aerul de acolo. Îmi plăcea să merg la țară în vacanță, la bunicul meu. Dar prietenii mei din cartier au fost cei mai importanți pentru mine.

Analia Selis în copilărie alături de familia ei. Sursă foto: Arhivă personală

Analia Selis și-a pierdut tatăl de mică: “A murit când aveam doi ani”

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

Tatăl meu a murit când aveam doi ani. Vorbeam foarte mult și mă sfatuiam tot timpul cu surorile mele, iar când era vorba despre ceva foarte serios, mai duceam la mama.

Ce-ți mai amintești din perioada școlii? Mai timidă, mai rebelă?

Eram un pic timidă când era vorba de unele lucruri, cum ar fi cântatul în public, nu-mi plăcea deloc. Dar nu eram timidă cu prietenii, eram un copil sociabil, aveam prieteni peste tot unde mergeam. Am avut un moment în care am fost mai năzdrăvană, dar m-am calmat la un moment dat. Mai spre adolescență aveam un spirit de lider.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Când m-am despărțit de Răzvan.

Analia Selis, despre defecte și calități: “Uneori vorbesc prea mult și încerc să controlez unele lucruri”

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Cea mai mare calitate a mea este că-mi doresc, zilnic, să fiu un om mai bun. Adică încerc să nu mint pe nimeni, mă observ constat în atitudinea mea față de copii și încerc să procedez cu calm și într-un mod sănătos pentru ei, am respect pentru orice persoană, încerc să un critic atunci când este cazul.

Defecte am o mulțime, în special când ce am menționat mai sus nu îmi iese. Recunosc și că vorbesc prea mult, uneori vreau să controlez ceea ce nu ar trebui să controlez, uneori sunt insistență pentru că nu am răbdare să aștept.

Artista dezvăluie când s-a îndrăgostit prima dată

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

La 8 ani eram înnebunită după un băiețel din gașca din cartier. Cu care țin legătură și acum, Eduardo îl cheamă. După asta, pe la 12 ani a apărut Pablo, care a fost un fel de ‘iubit’. Dar prima mea dragoste serioasă a fost tot cu un Eduardo, cu care tot țin legătură și acum, am fost cu el de la 14 ani până pe la 17.

“Nu mi-aș lăsa copiii pentru nimic în lumea asta”

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Dacă mă gândesc bine pot să menționez multe, dar, tot pentru că niciodată nu se știe ce se poate întâmpla în viitor, voi menționa un singur lucru de care pot să garantez 100%: nu mi-aș lăsa copiii pentru nimic în lumea asta. Uneori oameni mă întreabă dacă au rămas copiii cu mine, după divorț. Și atunci îmi dau seama că sunt cazuri în care copiii nu rămân cu mama.

Când ai dezamăgit cel mai tare și de ce?

Nu știu dacă am dezamăgit pe cineva foarte tare. Dar pot să îți spun că m-am simțit dezamăgită de mine de multe ori, uneori foarte tare.

Analia Selis: “Cele mai mari compromisuri pe care le-am făcut au legătură cu Răzvan”

Ai făcut compromisuri în viață? Care-i cel mai important?

Da, toți facem compromisuri în viață, majoritatea le facem pentru că ne este frică și de aceea de multe ori nu ne dăm seama că le facem. Nu aș putea să îți spun despre cele mai mari compromisuri pe care le-am făcut, pentru că au legătură cu Răzvan, și este un subiect intim, din trecut.

“După ce s-a încheiat concertul nu am mai găsit-o”

Ai vreo amintire de pe scenă, pe care n-ai uitat-o niciodată?

Nu am una în mod special, pe scenă se întâmplă lucruri frumoase tot timpul. În decembrie am cântat la Ploieșți, iar la aplauzele finale a venit un tătic cu o fetiță care voia să urce pe scenă să facem o fotografie, dar urmă să cânt bis și trebuia să începem imediat. I-am șoptit fetiței “după bis”, dar după ce s-a încheiat concertul un am mai găsit-o. Eram necăjită gândindu-mă la cât de mult și-a dorit fetița poză cu mine și am ieșit cât am putut de repede să o găsesc, dar nu mai era.

În drum spre hotel am hotărât să intru la un restaurant care scurta drumul spre hotel, iar fetița era acolo, cu tatăl ei. Atât m-am bucurat! Am îmbrățișat-o tare, am făcut fotografia și i-am dăruit buchetul meu de flori de la concert.

Cum este mama Analia? Cât de mult timp dedici copiilor tăi?

Sunt o mamă care încearcă să fie mai bună zi de zi, deoarece copiii învață mult prin exemplul tău propriu. În acest moment mă ocup de ei 100%, în afară de orele când am concert sau sunt plecată, dar și atunci vorbesc cu ei și știu ce fac, tot timpul.

Analia Selis ,alături de Noa si Tiago. Sursă foto: Arhivă personală

Analia Selis: “Copiii mei au moștenit totul de la mine”

Ce au moștenit de la tine Noa și Tiago?

Sângele meu argentinian, naționalitatea, limba maternă, tricourile mele argentiniene de fotbal, de o viață, pe care le-am moștenit. Sau pe care le am de la ultimul Campionat Mondial, iubirea pentru fotbal, pentru Argentina, pentru muzică latino, pentru tango. Noa și Tiago sunt fantastici, plini de calități, de lucruri bune, dar nu cred că asta este neapărat o moștenire. Avem un drum împreună în care învățăm toți trei de la unul la altul, dar alegerea finală de cum ești și ce vrei să fi este o alegere a fiecăruia dintre noi.

E greu să fii și mamă și tată. Cum reușești să te descurci, zi de zi?

Sunt mamă, ei au un tată și un vreau să-i iau locul. Uneori un știu cum le fac pe toate, Dumnezeu le aranjează mereu frumos și până la urmă mă descurc.

“Scena este locul acela sfânt în care poți să ajungi la public și să le oferi tot”

După atâția ani de carieră, cum ai plătit prețul succesului?

Nu am simțit până acum că am plătit un preț pentru succesul meu, sunt un artist, muzician, cântăreață care își iubește meseria. Scena este locul acela sfânt în care poți să ajungi la public și să le oferi tot ceea ce este mai bun din tine iar asta este fantastic, asta este obiectivul, asta a fost tot timpul obiectivul, pe scenă, în televiziune, la radio. Cred că dacă nu pierzi acest obiectiv niciodată, nu vei simți că ai plătit ceva pentru succesul.

Analia Selis pe scenă, locul pe care-l iubește cel mai mult. Sursă foto: Arhivă personală

Cum se menține în formă Analia Selis: “Nu îmi place să mă îngraș, dar ador să mănânc”

Arăți foarte bine, e gentic sau faci vreun efort?

Mulțumesc! Ar fi frumos să fie doar genetic. Fac sport, fac CrossFit, este sportul vieții mele și nu este un efort să merg la sală. Nu îmi place să mă îngraș, dar ador să mănânc, și uneori mă îngraș. Așa că da, pot să spun că fac un efort.

Ai apela vreodată la vreo intervenție estetică?

Nu știu, deocamdată nu am simțit până acum nevoie de o intervenție estetică.

Analia Selis a renunțat să mai predea canto: “Este o responsabilitate foarte mare”

Cum este doamna profesoară Analia Selis? Exigentă, înțelegătoare?

Am predat o perioadă, dar am realizat că nu este ceea ce îmi place cel mai mult. Este o responsabilitate foarte mare să predai canto, trebuie să îți placă în primul rând ca să poți să te responsabilizezi. Trebuie să fii conștient că trebuie să faci un lucru bun.

“Aș vrea un bărbat care să meargă tot timpul de mână cu mine prin viață, lângă mine”

Ești o femeie extraordinară. Cum ar trebui să fie bărbatul care, într-o bună zi, să-ți câștige din nou încrederea?

Ce frumos sună…Și mulțumesc pentru compliment. Am stat să mă gândesc. Cred că aș putea să îți fac o listă lungă cu lucruri care mi-ar plăcea să le aibă acel bărbat. Știu și ce nu aș vrea să aibă acel bărbat. Dar, ca să nu sune pretențios sau să menționez lucruri care pot sună banal, dar, de fapt, sunt foarte serioase, o să îți spun că aș vrea un bărbat care să meargă tot timpul de mână cu mine prin viață, lângă mine, nu în față și nici în spate… și abia aștept!

Ce planuri ai pentru 2023?

Sper să mă echilibrez anul acesta în toate aspectele. După despărțirea de Răzvan în 2019 și ulterior pandemia, viața mea s-a dezechilibrat în multe aspecte, nu doar sufletește, dar și economic. Trece timpul și multe lucruri s-au aranjat, dar mai sunt aspecte de lucrat. 2023 sună frumos. Am câteva dorințe puternice și sper că acest an se vor îndeplini.

Iar cu munca, cu concertele, se pare că va fi un an frumos, așa cum a fost 2022. Continui cu proiectele mele simfonice, cu promovarea Tangoului Românesc, cu Piazzolla. În curând voi updata agenda site-ului meu. Va invit să vizitați www.analiaselis.com.