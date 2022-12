Alina Pușcaș, într-o noua emisiune TV, după finala „Te cunosc de undeva!”. Unde va apărea vedeta de la Antena 1

Marea finală a emisiunii „Te cunosc de undeva”, difuzată la Antena 1, bate la ușă. Sâmbătă vor fi desemnați marii câștigători ai celui de-al 18-lea sezon. Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii își va face însă apariția pe micul ecran într-o altă emisiune, care va fi difuzată duminică, la o zi după finala showului de transformări.

Colega de platou a lui Pepe va apărea astfel în următoarea ediție a emisiunii-concurs „iUmor”, tot de la Antena 1. De data aceasta, Alina Pușcas se va alătura celorlalte trei vedete, la masa juriului.

Alina Pușcaș, în juriul de la iUmor

Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva!” o va impersona pe Albă-ca-Zăpada, iar apariția ei îi va cuceri pe toți, anunță postul de televiziune.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Înainte să dezbată momentele petrecute pe scena show-ului de umor, ea i-a rost-uit pe jurați și prezentatori, dar și pe câteva personaje din lumea showbizului românesc. Întregul moment va putea fi urmărit duminica aceasta, de la 20:00, pe Antena 1.

Citește și: Lacrimi în marea finală Te cunosc de undeva, de la Antena 1: „Fratele meu din altă mamă s-a dus într-un loc mai bun”

„Să revin la povestea mea, pentru că am venit aici ca la psiholog. Mă uit la voi și îmi dau seama că asta este sala de așteptare… Ce s-a întâmplat cu mine?! Știți? A venit o vrăjitoare să îmi dea un măr (…). Totul este nepotrivit în povestea mea!“, a spus prințesa, în rolul căreia va fi Alina Pușcaș.

La finalul momentului, Costel și Cheloo au mers să o ajute pe Albă-ca-Zăpada să coboare treptele scenei și să ajungă la masa juriului iUmor. „Consider că orice prințesă are nevoie de cineva care să-i care trena… că, altfel, n-ar mai fi prințesă. Am renunțat la libertatea mea proverbială și, serviabil, am cărat acea trenă“, a declarat Cheloo, iar Delia a completat: „Albă-ca-Zăpada… superbă! Și intrarea, și rochia, și tot!“.

Finala „Te cunosc de Undeva!”. Moment emoționant pe scenă

Momentele integrale, dar și alte surprize petrecute în timpul Galei de Poveste, telespectatorii le pot afla urmărind ediția specială iUmor, duminică, de la 20:00, pe Antena 1.

Citește și: Diagnosticul primit de Alina Pușcaș, după ce a ajuns de urgență la spital: „Sunt rare cazurile”

Sâmbăta aceasta va avea loc marea finală a sezonului 18 „Te cunosc de undeva!” Connect-R şi SHIFT au pregătit un moment special în memoria regretatului artist NOSFE care a murit pe 16 octombrie.

Cele patru cupluri finaliste vor lupta mai aprig ca niciodată pentru câştigarea trofeului pus în joc în acest sezon, iar momentele c adevărat copleşitoare se vor resimţi din plin pe scena show-ului transformărilor de la Antena 1. S-a întâmplat şi în timpul reprezentaţiei lui Connect-R şi SHIFT, cuplul de finalişti care a decis să facă un gest impresionant la finala „Te cunosc de undeva!”

Sursa foto: Antena 1