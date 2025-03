Alina Petre și Bogdan Vasiliu au divorțat oficial: „Cel mai deștept cedează”

Alina Petre și Bogdan Vasiliu au divorțat oficial. Cei doi s-au căsătorit după două luni de relație, însă la scurt timp au decis să meargă pe drumuri separate, în căsnicia lor făcându-și loc neînțelegerile.

Alina Petre și Bogdan Vasiliu au divorțat oficial

Alina Petre a surprins întreaga lume când a anunțat că divorțează de Bogdan Vasiliu, deși păreau un cuplu solid și fericit. Însă, în spatele ușilor închise, au avut loc mai mute certuri și momente tensionate, iar blonda a hotărât să pună capăt mariajului.

Acum, divorțul lor a fost pronunțat, iar Alina Petre este oficial o femeie liberă. Cei doi s-au revăzut la tribunal, iar fosta noră a lui Virgil Măgureanu a povestit că a primit câteva mesaje de la fostul soț, dar a ales să nu îi răspundă.

„Și până acum eram liberă, doar că eram într-o căsătorie legală, dar tot liberi suntem! Luni am fost. Nu s-a întâmplat nimic, în mod special. El mi-a transmis niște lucruri, am preferat să nu răspund unor provocări, pentru că cel mai deștept cedează. Șantaj emoțional. (…) Melodrame de genul acesta. Mulțumesc lui Dumnezeu că a venit, a spus că este de acord”, a declarat Alina Petre la Antena Stars după pronunțarea divorțului.

Citește și: Alina Petre a obținut un ordin de protecție împotriva lui Bogdan Vasiliu. Spune că se teme de bărbatul cu care e în plin proces de divorț

Citește și: Ioana Ignat, reacție surprinzătoare după ce a fost surprinsă alături de Sebastian Dobrincu: „Nu poți să mă uiți”

Alina a mai fost căsătorită cu Marian Măgureanu

În trecut, Alina Petre a mai fost căsătorită cu Marian Măgureanu, fiul fostului director SRI Virgil Măgureanu din perioada 1990-1997, cu care are și o fetiță.

Femeia a dezvăluit că a trecut prin multe momente dificile când vine vorba de iubire, însă spune că a trecut cu bine peste toate problemele și a învățat lecții importante.

„Nu știu dacă a suferit cineva cum am suferit eu, poate fetița mea. Suferința mea este și acum foarte mare. Să stai 19 ani și jumătate cu un om, să o iei de la 0, să fie primul tău bărbat și să construiești ce am construit eu cu Marian și să îl iubești cum l-am iubit eu pe Marian, nu cred că există în lumea aceasta”, a spus Alina Petre.

Citește și: Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au împăcat, din nou. Cum s-au afișat împreună

Citește și: Diana Șucu, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate ale unuia dintre copii. „O simplă lovitură… ar fi putut să facă hemoragie internă și să moară!”

Alina Petre, mințită de fostul soț

Alina Petre spunea, anul trecut, că a fost mințită de Bogdan Vasiliu cu privire la banii pe care acesta îi deținea și stilul de viață pe care l-ar fi dus. După ce s-a căsătorit cu el, ea ar fi aflat mai multe lucruri controversate despre Vasiliu, care a fost acuzat de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită și abuz în serviciu.

„Nu își permitea genul acela de viață pe care dorea să o ducă și probabil că de aceea a ajuns în situația aceasta. Îmi pare foarte rău”, declara la momentul respectiv Alina.

Femeia a dezvăluit că a început să afle despre ceea ce se întâmplă în viața lui Bogdan Vasiliu în urmă cu câteva luni, când ar fi început să fie sunată de câteva persoane. Vedeta nu a crezut inițial, însă informațiile au continuat să vină.

„Eram căsătoriți. Acum vreo șapte luni am început eu să aud despre niște lucruri, să mă mai sune unul, altul, să îmi mai spună niște… nu am crezut, inițial, până când nu am auzit niște părți din niște conversații, pentru că el se ascundea de mine. Da, l-am confruntat, nu a recunoscut nimic, m-a mințit cu alte lucruri”, spunea ea la „Un Show Păcătos”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alina Petre și Bogdan Vasiliu

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News