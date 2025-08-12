Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”

Alina Petre și Bogdan Vasiliu au avut o căsnicie scurtă, pe care au încheiat-o în 2024. Cu toate acestea, psihoterapeuta încă nu și-a găsit liniștea, iar asta pentru că fostul soț nu o lasă în pace și o caută insistent, deși aceasta a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a îl ține departe.

Alina Petre, agasată de fostul soț care îi cere bani

Alina Petre este exasperată de fostul ei soț, Bogdan Vasiliu, care încă o caută prin intermediul cunoscuților. El îi cere bani fostei soții cu motivul că riscă să fie dat afară din casă.

Mai mult, femeia a ajuns să ceară și un ordin de protecție împotriva fostului partener, după ce s-a simțit amenințată și hărțuită.

Citește și: Alina Petre și Bogdan Vasiliu au divorțat oficial: „Cel mai deștept cedează”

Ordinul de protecție a expirat între timp, însă problemele cu fostul soț nu s-au oprit. Chiar dacă l-a blocat pe toate rețelele și numerele de telefon, bărbatul încă încearcă să ia legătura prin intermediul prietenilor săi.

Vedeta a spus că Bogdan Vasiliu le contactează pe prietenele ei și le roagă să îi spună că are nevoie de bani împrumut.

”Mă tot contactează tot felul de personaje dubioase din trecutul meu, inclusiv ultimul care nu încetează să-mi ceară bani încontinuu. Bine că există butonul de block și îl am la blocați, dar tot încearcă prin alte persoane. Azi a sunat-o pe prietena mea să-mi spună mie să-i dau 1000 de euro ca să-și poată plăti chiria, că altfel îl vor da afară din casă. Mi se pare că sunt într-un film prost, e ceva rău”, a spus Alina Petre pentru spynews.ro.

I-a dat block peste tot

Psihoterapeuta spune că i se pare incredibilă situația, mai ales în contextul în care cei doi s-au despărțit cu scandal.

Citește și: Alina Petre a obținut un ordin de protecție împotriva lui Bogdan Vasiliu. Spune că se teme de bărbatul cu care e în plin proces de divorț

”E blocat peste tot, pe toate telefoanele, pe toate cartelele, bine că există block ca să nu-mi mai scrie nimeni. Are impresia că îi datorez ceva, că dacă am fost căsătorită cu el trebuie să-i plătesc eu chiria, că el nu are bani și nu muncește. Eu m-am culcat azi noapte la ora 2, am avut cliente până atunci, oameni care plâng la telefon, nu stau să plătesc facturile nimănui, am și eu un copil de crescut. Cum să fii așa? Mi-ar fi rușine. Eu în viața mea n-am cerut un leu nimănui. Chiar mi se pare hărțuire”, a mai zis ea.

Urmărește-ne pe Google News