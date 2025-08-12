Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”

Alina Petre și Bogdan Vasiliu au avut o căsnicie scurtă, pe care au încheiat-o în 2024. Cu toate acestea, psihoterapeuta încă nu și-a găsit liniștea, iar asta pentru că fostul soț nu o lasă în pace și o caută insistent, deși aceasta a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a îl ține departe.
Ordinul de protecție a expirat între timp, însă problemele cu fostul soț nu s-au oprit. Chiar dacă l-a blocat pe toate rețelele și numerele de telefon, bărbatul încă încearcă să ia legătura prin intermediul prietenilor săi.
”Mă tot contactează tot felul de personaje dubioase din trecutul meu, inclusiv ultimul care nu încetează să-mi ceară bani încontinuu. Bine că există butonul de block și îl am la blocați, dar tot încearcă prin alte persoane. Azi a sunat-o pe prietena mea să-mi spună mie să-i dau 1000 de euro ca să-și poată plăti chiria, că altfel îl vor da afară din casă. Mi se pare că sunt într-un film prost, e ceva rău”, a spus Alina Petre pentru spynews.ro.
I-a dat block peste tot
Psihoterapeuta spune că i se pare incredibilă situația, mai ales în contextul în care cei doi s-au despărțit cu scandal.
”E blocat peste tot, pe toate telefoanele, pe toate cartelele, bine că există block ca să nu-mi mai scrie nimeni. Are impresia că îi datorez ceva, că dacă am fost căsătorită cu el trebuie să-i plătesc eu chiria, că el nu are bani și nu muncește. Eu m-am culcat azi noapte la ora 2, am avut cliente până atunci, oameni care plâng la telefon, nu stau să plătesc facturile nimănui, am și eu un copil de crescut. Cum să fii așa? Mi-ar fi rușine. Eu în viața mea n-am cerut un leu nimănui. Chiar mi se pare hărțuire”, a mai zis ea.