Alina Ceușan a dezvăluit sexul bebelușului

Alina Ceușan anunța, la jumătate de an de la nunta cu Raul Tișa, bărbatul pe care-l iubește deja de opt ani, Alina că este însărcinată, iar acum a dezvăluit și sexul bebelușului pe care-l așteaptă: „Raul, avem un copil, this is real’ (râde), vom spune, uitându-ne la el. La el? Da, e băiețel. Raul este un bărbat complet și atât de bine crescut și de charismatic, priceput la toate, și totuși cu o viziune artistică, încât mi-aș dori să ia tot ce-i mai bun de la el.

Vor fi câteva luni de vis în care vom sta doar noi și cei apropiați nouă acasă cu el, că va fi o perioadă frumoasă de tranziție de la „te așteptăm’ la „ești aici’.

În fiecare moment, o să creștem un bărbat așa cum trebuie, puternic pentru cei din jurul lui, dar sensibil la ce-i aruncă viața-n cale, hotărât să ajungă unde își propune, dar înțelegător cu oamenii, practic în viziune, dar visător când vede o pasăre pe cer, în zilele de vacanță. Așa îl văd”, – a dezvăluit Alina Ceușan pentru Elle.

Sursă foto: Instagram

