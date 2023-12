Alimentul pe care Ana Bodea, actrița din serialul „Lia – soția soțului meu”, îl evită cu desăvârșire: „Sunt alergică”/ Video exclusiv

A făcut balet mulți ani, iar asta a ajutat-o să aibă un trup frumos conturat. Chiar și atunci când a renunțat la dans, Ana Bodea a continuat să țină cont de anumite restricții alimentare. Ba mai mult, există un aliment care nu face niciodată parte din meniul ei, pentru că îi provoacă o reacție alergică.

Actrița recunoaște că i-ar plăcea să dedice mai multe ore din timpul ei sportului, dar programul încărcat pe care îi are nu îi permite. Am vorbit cu Ana Bodea despre diete, anii petrecuți în Rusia și accidentarea suferită, dar și proiectul grandios la care visează. Iată ce mărturisiri face protagonista din serialul „Lia- soția soțului meu”, producție care a revenit la Antena1 cu un nou sezon, pentru UNICA.RO!

Ana Bodea: „Evit oul. Sunt alergică”

„În ultimul timp mi se pare că m-am îngrășat. Din păcate, nu fac atât de mult sport pe cât mi-aș dori, pentru că am și un program foarte încărcat. Când am jumătate de zi liberă, îmi doresc să dorm sau să mi plimb, să citesc. Nu am forța necesară să merg la sală, dar o să mă reapuc în curând de pilates, de box. Evit oul, sunt alergică.

În rest, dacă mi-e poftă de ceva mănânc, dar nu exagerez. Dacă am un weekend în care mănânc mai multe dulciuri, încerc să mă redresez și să îmi revin la normal”, mărturisește Ana Bodea, pentru UNICA.RO.

A plecat la 14 ani cu baletul în Rusia și a avut șansa să danseze pe marile scene de acolo. Cu toate astea, momentele grele nu au ocolit-o. “Atunci când eram în Rusia, am studiat la Academia de Balet a Teatrului Balșoi, am dansat timp de un an cu o fractură la gleznă.

În momentul în care am aflat că am glezna fracturată și că trebuie să mă oprez, a fost un moment foarte greu”, mai spune Ana Bodea, pentru UNICA.RO. La capitolul momente complicate traversate, actrița bifează și pierderea bunicii ei.

Ana Bodea: „Am plecat în Rusia când aveam 14 ani”

Deși atunci când a venit din Rusia nu mai visa la o viață peste hotare, acum Ana Bodea are alte planuri și nu ar respinge un proiect într-o altă țară. „Am plecat în Rusia când aveam 14 ani. Cumva atunci când m-am întors, la 18-19 ani, nu mi-am mai dorit să plec.

Aveam nevoie de o perioadă în care să stau aici și să recuperez tot timpul pe care l-am pierdut, cu părinții mei, cu fratele meu. Acum, e prima oară când mă gândesc că dacă ar veni un proiect în străinătate, aș putea să îl accept. Mai întâi, însă, trebuie să vină. Doamne ajută!”, mai spune vedeta.

„Părinții m-au susținut întotdeauna, cu tot ce mi-am dorit să fac. Am avut mare noroc. Pot să spun că am cei mai buni părinți din lume”, adaugă Bodea.

„Am avut întotdeauna încrederea asta în mine, că pot să fac ce îmi doresc”

Crede că tinerii greșesc atunci când nu aleg meseria de care se simt îndrăgostiți și merg la Drept sau la Medicină cu gândul că vor ajunge să câștige foarte bine. „Dacă asta îți dorești și te pasionează, nu am nicio problemă, dar să îți alegi o meserie pentru că poți să câștigi la un moment dat, e o prostie. Sunt genul de om care trăiește în prezent și am știut mereu că dacă îmi place ceea ce fac, mă descurc. Profesional, am avut întotdeauna încrederea asta în mine, că pot să fac ce îmi doresc”, susține Ana Bodea.

Cum a ajuns să joace în serialul „Lia- soția soțului meu”, de la Antena1

Drumul ei în showbiz a început după ce a găsit un anunț pe Facebook. Așa a a ajuns la castingul pentru serialul „Lia-soția soțului meu” și de atunci viata i s-a transformat în totalitate. “M-am înscris, m-am prezentat. Nu a fost o teamă, dar îmi doream foarte mult să iau rolul”, povestește Ana Bodea.

