Ana Bodea din serialul „Lia – soția soțului meu”, vacanță în Croația alături de iubitul ei celebru: „Simt că visez, viața mea e minunată”/ Video exclusiv

Și-a găsit dragostea vieții, iar pe plan profesional toate îi merg din plin. Ana Bodea a revenit pe platourile de filmare de la serialul „Lia – soția soțului meu” după o vară intensă.

Tânăra actriță a fost cu iubitul ei, Valentin Butnaru, unul dintre prezentatorii Observatorului de la Antena1, în Croația, unde au petrecut momente minunate. E fericită, iar asta i se citește pe chip. Ana Bodea a făcut mai multe dezvăluiri pentru UNICA.RO. Am vorbit cu ea despre mirajul poveștii cu Valentin Butnaru, serialul cu care a cunoscut succesul, „Lia – soția soțului meu”, primii bani câștigați, dar și multe altele.

Ana Bodea, despre dragostea cu Valentin Butnaru

Dragostea cu Valentin Butnaru o împlinește. Cu toate astea, Ana Bodea nu vrea să divulge prea multe amănunte din culise. „Mi-e foarte greu să vorbesc despre asta, pentru că viața mea personală e atât de frumoasă încât nu îmi vine să împărtășesc lucrurile astea cu toată lumea, dar pot spune că mă simt foarte bine, atât profesional, cât și pe plan personal, și sunt în punctul acela încât efectiv simt că visez și că viața mea e minunată. E perfect tot”, mărturisește Ana Bodea pentru UNICA.RO.

Ana Bodea, despre cerea în căsătorie și vacanța cu iubitul în Croația

S-a bucurat de o vacanță inedită, iar poveștile trăite nu vor fi uitate prea curând. „Am avut o vară minunată. Am fost și în vacanță, dar nu cred că mai urmează ceva. Am început filmările destul de intens și nu mai am când să plec, dar am avut două săptămâni minunate în Croația, pe o insulă pustie. A fost fix vacanța de care aveam nevoie”, mai spune Ana Bodea pentru UNICA.RO.

Cum ar reacționa dacă ar primi o cerere în căsătorie în acest moment? „Nu m-am gândit la lucrurile astea. Cred că aș fi foarte emoționată. Clar m-ar lua prin surprindere”, ne mărturisește vedeta.

Ana Bodea, despre noul sezon din serialul „Lia – soția soțului me”: „Va fi mult mai tensionat decât primul”

Ana Bodea spune despre personajul său din „Lia-soția soțului me”, serial care continuă din această seară, de la ora 20.30, la Antena1, că suferă mai multe schimbări în noul sezon. ”Va fi un sezon palpitant, mult mai tensionat decât primul și plin de surprize. Sunt multe schimbări. Dacă e să ne aducem aminte, primul sezon s-a terminat cu Lia care era împușcată, în timp ce dansa, așa că trebuie să urmăriți serialul ca să vedeți ce urmează”, susține ea pentru UNICA.RO.

Ce se va întâmpla pe mai departe cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), ce mai pun la cale Alice (Ioana Blaj) și Otilia (Ilinca Goia), ce schimbări vor apărea în trio-ul amoros Gabi (Doiniţa Oancea)-Pavel (Alexandru Ion) – Dana (Oana Zara), ce mai uneltesc Mira (Kira Hagi) şi Andi (Vlad Gherman), ce descoperiri mai fac Maria (Carmen Ionescu) şi Marcel (Bebe Cotimanis) sau dacă va reuși Gianni Rocca (Andrei Aradits) să își ducă până la capăt planul de răzbunare față de Petru – toate aceste întrebări îşi vor găsi răspunsul în cel de-al doilea sezon al serialului.

Cum a căștigat Ana Bodea primii bani

Și a dorit încă din copilărie să fie în fața camerelor și tot atunci a câștigat și primii bani. „Am făcut o reclamă la o bancă atunci când aveam vreo șase ani. Atunci a fost primul gând că îmi doresc să fiu în fața camerelor, pentru că mi-a plăcut foarte mult. A fost distractiv.

Apoi am câștigat bani din balet, concursuri pe care le-am câștigat. Țin minte și acum, aveam vreo 10-11 ani, am câștigat o competiție și am luat 100-200 de euro. Mi s-a părut Wow. Am fost balerină înainte să fac actorie și a fost un parcurs foarte frumos”, a mai spus ea pentru UNICA.RO.

Foto: Facebook, Antena1