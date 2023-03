Alice Halpert, actrița din „Clanul”: „Am fost mereu o fire băiețoasă și m-am simțit mai confortabil în jurul băieților” / Exclusiv

Alice Halpert, actrița din „Clanul”, care o interpretează pe „Patricia”, ne-a dezvăluit cum decurg scenele ei de filmare înconjurată numai de bărbați.

Alice Halpert, actrița care o interpretează pe „Patricia", unul dintre polițiștii comisarului Costoiu, în serialul „Clanul", ne-a povestit detalii inedite de pe platourile de filmare.

Actrița din serialul „Clanul”, ce se difuzează în fiecare duminică de la 20.00, la Pro Tv, filmează majoritatea scenelor alături de Șerban Pavlu (Costoiu), și alți trei actori. Ea e singura femeie din echipa comisarului.

Alice Halpert, singura femeie din echipa comisarului, în „Clanul”: „Încep să îmi descopăr mai în profunzime latura feminină”

Alice Halpert adoră actoria și este o onoare pentru ea să joace în „Clanul”, însă nu a negligat nici cel de-a doilea job despre care ne-a vorbit în interviul de mai jos.

Alice, joci rolul Patriciei, singura femeie din echipa comisarului Costoiu, în serialul CLANUL. Cum te raportezi la acest rol? Există asemănări între Alice Halpert și personajul, Patricia?

Mă regăsesc destul de mult în personaj. Patricia este o tipă ambițioasă, determinată și focusată pe cariera ei, calități pe care le împărtășesc cu ea. Am fost întotdeauna o fire mai băiețoasă și am ales să mă folosesc de asta și în interpretarea personajului. Mi-a fost de mare ajutor în raport cu echipa din care ea face parte. Încă un lucru pe care pot spune că îl am în comun cu ea. Deși nu aș numi-o neapărat o calitate, este dorința de a fi remarcată și a fi mereu „cea mai bună din clasă”, de a avea cele mai bune rezultate și a excela în ceea ce fac.

Cum este să filmezi cu gașca de băieți?

Așa cum spuneam, am fost mereu o fire băiețoasă și m-am simțit mai confortabil în jurul băieților. De abia acum, la 27 de ani, încep să îmi descopăr mai în profunzime latura feminină și dorința de a fi înconjurată de femei puternice de la care am ce învăța.

„Am avut, de-a lungul timpului, mulți prieteni băieți de la care am preluat atât glume și caterinci”

Am avut, de-a lungul timpului, mulți prieteni băieți de la care am preluat atât glume și caterinci, cât și multe cunoștințe despre fotbal sau mașini cu care nu prea am ce să fac (râde – n.r.). Mă simt foarte confortabil cu gașca de băieți la filmare. E foarte distractiv să fiu alături de ei pe set și îmi place mult să fac parte din echipa comisarului Costoiu. Deși, aș minți dacă aș spune că nu duc uneori lipsa de colege pe set. Mă bucur foarte tare de zilele când am și partenere de joc.

Sunt foarte fericită cu apariția inspectoarei Olivia în peisajul BCCO. Am admirat-o de mică pe Elvira și este o adevărată onoare să joc alături de ea.

Care a fost cea mai dificilă scenă pe care ai avut-o?

Cred că una dintre cele mai dificile scene pe care le-am avut de jucat, din punct de vedere actoricesc, a fost cea după moartea lui Dima. Fiind vorba de niște sentimente pe care, din fericire, nu le-am simțit în viața mea până acum. Am avut mari emoții la filmări în acea zi și cred că, în defavoarea mea, m-am lăsat copleșită de ele.

Alte dificultăți pe care le întâmpin la filmări sunt în principiu la scenele de acțiune unde este nevoie de o coordonare fizică foarte bună. Iar asta nu este întotdeauna punctul meu forte. Alergat în tocuri în condiții grele din punct de vedere al locației sau al vremii… Totodată grija la accesoriile de polițist (pistol, cătușe, stație). Si toate acestea în timp ce este necesar să arăt credibil ca ofițer de poliție.

Alice Halpert, onorată că filmează la „Clanul”: „Mi-am dorit dintotdeauna să fac parte dintr-o producție PRO TV”

Cum te simți să faci parte din acest proiect?

Extraordinar, nu știu ce pot spune mai mult. Mi-am dorit dintotdeauna să fac parte dintr-o producție PRO TV și este încă uimitor pentru mine că asta chiar se întâmplă în viața mea. Sunt foarte recunoscătoare că fac parte din acest proiect și că am ocazia să joc alături de actori consacrați și atât de talentați, oameni pe care i-am urmărit de mică și pe care îi respect enorm. Mai mult de atât, sunt onorată să fac parte din echipa CLANUL și să lucrez cu asemenea profesioniști.

Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat în cadrul acestui proiect?

Grea întrebare, sunt multe. Dacă ar fi să mă limitez la unul singur, aș spune încrederea în propria persoană. Așa cum am mai declarat, la începutul proiectului mă simțeam foarte mică în jurul oamenilor cu care aveam de jucat, actori cu experiență și cu un talent impresionant, dar și intimidant. Asta m-a inhibat destul de tare, lucru care nu ajută în activitatea unui actor.

Cu fiecare zi de filmare am început să mă relaxez și să am încredere în mine, simțind susținere, deschidere și ajutor atât din partea colegilor de joc, cât și din partea întregii echipe. Si vreau și cu această ocazie să le mulțumesc pentru asta.

Alice Halpert se împarte între „Clanul” și jobul de la Global: „Am învățat pe propria piele să îmi gestionez timpul foarte strict”

Știm că pe lângă actorie ai și un job, la Global. Cum ai reușit să creezi un echilibru între cele două?

Am învățat pe propria piele să îmi gestionez timpul foarte strict și reușesc cumva să le țin în echilibru. Există și perioade mai aglomerate, când îmi rămâne foarte puțin timp pentru mine. Dar îmi place foarte mult ceea ce fac și nu pot decât să mă bucur că pot îmbina pasiunea pentru actorie cu pasiunea pentru muzică și entertainment. Nu aș fi reușit însă să la duc la capăt pe amândouă dacă nu aș fi avut înțelegere din partea celor cu care lucrez la Global și le sunt recunoscătoare pentru asta.

Ce planuri de viitor ai din punct de vedere profesional? Dar personal?

Din punct de vedere profesional sunt atât de multe direcții în care mi-aș dori să mă duc încât sigur nu le pot face pe toate. Sunt, momentan, în faza în care mă bucur de moment și încerc să îmi așez gândurile astfel încât să trasez o direcție clară cu care voi fi împăcată peste ani de zile. Cu siguranță mi-ar plăcea să continui să joc, teatrul a fost prima mea dragoste și mi-ar plăcea foarte mult să joc pe scenă.

Alice: „Personal, încep să mă gândesc din ce în ce mai mult la o familie, ce știu sigur este că îmi doresc un copil în următorii 3 ani”

În același timp, îmi doresc să îmi continui cariera în entertainment și să mă dezvolt ca profesionist. Mă atrage și zona de producție video. Uneori mă gândesc și la posibilitatea de a mă întoarce în Londra. Deci după cum vedeți planuri și aspirații sunt multe, rămâne să vedem cum procedez cu implementarea lor (râde – n.r.). Personal, încep să mă gândesc din ce în ce mai mult la o familie, ce știu sigur este că îmi doresc un copil în următorii 3 ani.

Deși ai o vârstă fragedă, ești o femeie realizată, cu o carieră de succes. Care crezi că sunt principalii factori ce au contribuit la acest succes profesional?

Nu m-aș numi realizată încă, cred că mai am de muncă până acolo, dar norocul de a fi omul potrivit la locul potrivit a contribuit o parte semnificativă. Mai departe ține de felul în care profiți de aceste oportunități. Este clar că nu ajunge doar să fii omul potrivit la locul potrivit. Insă atunci când maximizezi aceste oportunități prin muncă și dedicare, rezultatele vor fi întotdeauna pe măsură.

Alice Halpert, actriță în serialul „Clanul”: „Sunt convinsă că dacă nu m-aș fi lăsat descurajată în Anglia, aș fi reușit mult mai multe”

Ai un sfat pentru cei care se află la început de drum și vor să fie actori?

Nu te lăsa descurajat, lucrează constant la tine și cu tine. Ai încredere în tine și informează-te constant pentru a rămâne relevant – sfaturi pe care eu nu le-am urmărit în trecut și îmi pare rau.

Sunt convinsă că dacă nu m-aș fi lăsat descurajată în Anglia după primele câteva castinguri, aș fi reușit mult mai multe pe partea asta. Deși nu pot spune că regret pentru că toate deciziile pe care le-am luat. Fie ele bune sau mai puțin bune, m-au adus în punctul în care sunt astăzi.

