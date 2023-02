Carmen Tănase, actrița din serialul „Clanul”, s-a mutat într-o localitate de lângă Capitală și face naveta la filmările sezonul doi al filmului de la Pro Tv.

Carmen Tănase, actrița din „Clanul”, serial ce se difuzează duminica, de la 20.00, la Pro Tv, s-a mutat, de ceva vreme, la câțiva kilometri de București, la casă cu o curte mare.

Carmen Tănase, despre rolul din „Clanul”: „Sunt filmări grele, nu sunt cu peripeții”

Îndrăgita actriță și-a făcut o gradină cu legume, crește multe pisici și câțiva căței și face naveta la filmările pentru Clanul, sezonul 2.

Carmen Tănase ne-a dezvăluit, în interviul exclusiv pentru UNICA.RO, cum e viața ei de când s-a mutat din București, de ce nu a mai plecat într-o vacanță de 4 ani, dar și cum o strigă oamenii pe stradă „tanti Luminița”. Mai mult, până și un echipaj al Poliției a recunoscut-o, în trafic, pe tanti Luminița din Clanul.

Ce puteți să ne dezvăluiți despre sezonul 2? Ceva peripeții?

Nu avem peripeții pentru că sunt filmări grele, nu sunt cu peripeții. Toată lumea este concentrată pe ce are de făcut, pentru că nu este deloc ușor. Sunt niște personaje complicate, complexe, nu ne arde de glume. Deci peripeții nu sunt, dar atmosfera este foarte bună pentru că este așa o atmosferă de lucru, cum îmi place mie.

Carmen Tănase: „Mai ales polițiștii îmi spun tanti Luminița”

Echipa pare foarte închegată… Așa este?

Da, suntem așa ca o familie deși nu stăm foarte mult, adică eu nu am multe filmări, am doar câteva filmări pe lună, zile pline, e adevărat, dar nu sunt toată ziua acolo cum eram la celelalte seriale. Sunt niște stări care se consumă acolo, oamenii sunt foarte atașați, echipa tehnică este foarte atașată de ceea ce fac actorii, respectă ceea ce fac actorii și invers. S-a creat așa o relație, încet, încet, pe care am observat-o și eu cu timpul, că îmi este foarte drag de ei și îmi face foarte mare plăcere când merg la filmări și îi văd.

Vă opresc omenii pe stradă, vă spun „tanti Luminița”?

Da, mă opresc și mai ales polițiștii îmi spun tanti Luminița, ”Tanti Luminița, ce aveți cu Tudor?”, aceasta este întrebarea frecventă. M-a oprit odată poliția și nu știu dacă eram în regulă sau nu, și cineva a zis ”Nu o cunoști? E tanti Luminița”.

Acum, că nu mai stați în București, cum faceți?

Este o navetă simplă. Noaptea, în 40 de minute sunt acasă. E aproape.

Carmen Tănase, actrița din „Clanul”, îngrijește multe pisici: „Mă costă mult. Eu hrănesc tot satul”

Aveți timp de grădinărit că tot stați la casă cu curte?

Da, am timp de grădinărit în sensul că mi-am pus și eu vara trecută niște roșii și niște ardei. Roșiile au ieșit excepționale și văzând ce rezultate bune am avut, o să mai pun mai multe soiuri, și o să le și acopăr deasupra cu ceva, și voi mai pune și alte legume. Dar nu vă imaginați că stau acolo toată ziua. Am câini, pisici de care trebuie să am grijă. Nu stau toată ziua să grădinăresc. A venit un coleg de al meu, mi-a plantat pomi, iar eu am grijă de ei.

Câți căței și câte pisici aveți?

Pisici am multe pentru că le abandonează lumea pe acolo sau pur și simplu vin de mici, simt unde sunt mai multe animale și stau în spatele curții și plâng acolo. Câini am 4 ai mei, cei bătrâni, și a mai venit o cățelușă cu puiul ei. Am posibilitatea să îi îngrijesc, să îi duc la doctor, să le dau să mănânce, dar eu sunt legată de ei, nu pot să plec nicăieri.

Ați făcut un calcul cam cât vă costă pe lună îngrijirea lor?

Nu, dar mă costă mult. Eu nu îi hrănesc doar pe ai mei, eu hrănesc tot satul. Nici nu vreau să fac un calcul pentru că mă sperii. Nu asta este problema, atâta vreme cât muncim, putem să ajutăm și pe alții. Problema este că nu am cu cine să îi las dacă aș vrea și eu să plec.

„Este foarte complicat să găsești pe cineva să știi că este de încredere”

Nu puteți să plecați nicăieri din cauza animalelor…

Nu, eu de 4 ani nu am mai fost în vacanță din cauza asta. Este foarte complicat să găsești pe cineva să știi că este de încredere. Nebunia aceasta cu animalele vine la pachet cu niște sacrificii.

