Alexandru Ciucu a câștigat finanțarea de 2 milioane de euro de la Imperiul Leilor. Ce va face cu banii

Alexandru Ciucu a fost unul din concurenții ediției de ieri a emisiunii „Imperiul Leilor”, de la Pro TV. Designerul vestimentar s-a prezentat în fața celor cinci investitori cu un plan de afaceri ce avea nevoie de susținerea financiară a acestora, de 2 milioane de euro, pentru a fi implementat.

A fost vorba de un proiect de extindere a brandului său de costume la nivel internațional. Mohammad Murad, unul dintre cei mai importanți investitori, a ales planul designerului, iar implementarea lui va avea loc după ce perioada de izolare la domiciliu necesară în timpul epidemiei COVID-19 se va sfârși.

“A fost o dorință mai veche de-a mea de a duce brandul de costume Alexandru Ciucu, care este și Furnizor al Casei Regale, la nivel internațional. Îmi doresc să creez modele originale de sacouri, costume și, în general de vestimentație masculină pentru piața internațională, în condițiile în care marile branduri de lux nu vin cu lucruri îndrăznețe pe piață și preferă să rămână în zona confortabilă a negrului, a griului și a tăieturilor clasice. În spatele acestui vis frumos stă multă logistică, cheltuieli de producție/transport/depozit, efort de implementare, marketing, PR, etc. Dar nu este imposibil. Am evaluat o primă investiție la circa 2 milioane de euro, după care afacerea ar trebui să devină autosustenabilă”, declară Alexandru Ciucu.

Deși nu este la început de drum în carieră, având deja aproape două decenii de activitate, designerul a decis să participe la emisiune alături de alți antreprenori, propunând un plan de afacere care a fost, în cele din urmă, preferat de investitor:

“Am văzut această emisiune ca pe o oportunitate de a evolua în carieră la un nivel pe care nu l-aș putea susține financiar de unul singur, și poate mai important, posibilitatea asocierii cu oameni mai experimentați și mai puternici decât mine. Mă bucur mult că proiectul meu a fost ales de Mohammed Murad, pentru că, la fel ca și mine, el vine dintr-o familie cu tradiție în producția de îmbrăcăminte și înțelege foarte bine oportunitățile și limitările în domeniu”, – a mai adaugat Alexandru Ciucu.

Ipostaza de a se prezenta în fața investitorilor pentru a cere suport a fost o premieră pentru designerul vestimentar: “Am simțit că, dacă îmi prezint proiectul în mod profesionist, fără stres și fără emoții negative, am o șansă să primesc finanțarea. O șansă mică, dar care s-a dovedit reală. Am dorit de la bun început să prezint proiectul asa cum va fi el, cu eforturi și sacrificii, dar și cu satisfacțiile aferente. Recunosc că, atunci când a venit momentul deciziei leilor, m-am simțit puțin ca la Judecata de Apoi. Practic, nu mai ai dreptul să spui nimic, îi lași pe alții să decidă soarta ta.”

“Am primit banii pe care mi-i doream pentru finanțarea afacerii, dar am pierdut viitorul control al acesteia. Inițial doream o finanțare de 2 milioane de euro și ofeream în schimb 20% din afacere. În final, am acceptat să primesc suma respectivă, dar cedând un procent de 60% din business. Este adevărat că m-a costat pierderea controlului financiar și decizional în noua afacere, dar pentru mine contează mai mult un partener puternic și să am puțin dintr-un business mare decât mult dintr-unul mic

Odată cu implementarea acestui nou plan de afaceri, se vor crea noi locuri de muncă pentru români: “Sper să se încheie cât mai repede această perioadă nefastă a răspândirii Coronavirus-ului pentru ca viața tuturor să revină la normal. Între timp, vom avea o primă întrevedere, cât de curând, cel mai probabil pe Skype, pentru a stabili detaliile de început și direcțiile pentru viitorul apropiat”, – a încheiat Alexandru Ciucu.

Alexandru Ciucu deține, de aproape două decenii, Atelierul de Înaltă Croitorie ce îi poartă numele. Este, încă din anul 2010, furnizor al Casei Regale a Romaniei, iar în anul 2013 Majestatea Sa Regele Mihai l-a ridicat la rangul de Maestru, mulțumită creațiilor sale vestimentare și a serviciilor de Înaltă Croitorie oferite.

Alexandru Ciucu a realizat în ultimii ani vestimentații pentru MS Regele Mihai și ASR Principele Radu, precum și pentru președintele Klaus Iohannis.

La nivel internațional, Principele Albert de Monaco, Regele Simeon al Bulgarilor, dar si mulți oameni de afaceri de pe Riviera Franceză au ales să poarte costume realizate la comandă de Alexandru Ciucu

