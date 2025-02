Alex Velea, dezvăluiri rare despre divorțul de Ana Maria Mircea: „Am avut o mare parte din vină”. Cu ce se ocupă acum fosta soție a artistului

Alex Velea a oferit detalii rare despre divorțul de Ana Maria Mircea. Cântărețul și prima lui soție s-au despărțit după doar doi ani de căsnicie. Fosta parteneră de viață a artistului s-a reprofilat după despărțirea de acesta.

Alex Velea (40 de ani) a vorbit despre fosta căsnicie cu Ana Maria Mircea, în podcastul „Gând la gând cu Teo”, găzduit de Teo Trandafir (56 de ani).

Alex Velea și Ana Maria Mircea au fost căsătoriți între anii 2010 și 2014. Divorțul lor s-a pronunțat în ianuarie 2014, însă artistul și fosta soție s-au separat în anul 2012. De la finalul aceluiași an, cântărețul formează un cuplu cu artista Antonia Iacobescu, alături de care are doi copii și cu care este logodit din iulie 2021.

„Am mai fost o dată căsătorit și am dat fail (eșuat – n.red.). Consider că și eu am avut o mare parte din vină. Nu o să dau vina acum pe partener. Pe incompatibilitate, chiar dacă sună pueril. Acum am tot ce e mai important pentru mine, familia pe care mi-am dorit-o. Și nu cred că puteam să o am la o vârstă atât de fragedă. M-am căsătorit și am dat-o în bară. Așa se întâmplă… Sună trist, dar mulți trec prin treaba asta”, a spus Alex Velea, în podcastul lui Teo Trandafir.

„Iubirea înseamnă sacrificiu, înțelegere, comunicare.”

În vara anului 2024, Alex Velea mai spunea că, din punctul lui de vedere, căsnicia dintre el și Ana Maria Mircea nu a funcționat pentru că el și fosta soție nu erau compatibili unul cu celălalt.

„Eu am mai fost însurat o dată. Dar nu eram compatibili. Probabil nici eu nu eram ce trebuia pentru fata respectivă, vechea mea parteneră, nici viceversa. Sunt experiențe. Iubirea înseamnă sacrificiu, înțelegere, comunicare. Ea (Antonia – n.red.) mi le oferă și cred că și eu i le ofer exact așa cum și le dorește”, a explica Alex Velea în iunie 2024, în podcastul „Te Ascult”, găzduit de Ilinca Vandici.

Cu ce se ocupă Ana Maria Mircea în prezent

După despărțirea de Alex Velea, Ana Maria Mircea, care studiase anterior economie, a urmat Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, specializarea Psihiatrie, pe care a absolvit-o în anul 2016. Ulterior, Ana și-a deschis un cabinet de psihologie în București. Potrivit Impact.ro, acesta nu ar fi avut succes, motiv pentru care Ana s-a mutat la Londra. Conform aceleiași surse, în anul 2020, Ana s-ar fi mutat din Marea Britanie în Africa de Sud, unde ar locui o parte din familia ei.

Pentru WOWbiz.ro, surse din preajma Anei dezvăluiau în ianuarie 2020 că tânăra este medic al organizației National Health Service (NHS), serviciul național de sănătate englez, unul dintre cele patru sisteme naționale de sănătate finanțate public în Regatul Unit. Potrivit aceleiași surse, Ana este implicată în câteva proiecte umanitare derulate în zone defavorizate din Africa. În urma divorțului de Alex, Ana ar fi obținut 70.000 de euro și o mașină.

Antonia, dezvăluiri despre nunta cu Alex Velea

Alex Velea și Antonia Iacobescu formează un cuplu de la sfârșitul anului 2012 și împreună au doi băieți, Dominic și Akim, în vârstă de 10 și, respectiv, 6 ani. La rândul ei, Antonia a mai fost căsătorită cu omul de afaceri Vincenzo Castellano din 2011 până în 2020, când s-a pronunțat divorțul dintre ei. Din acel mariaj, artista are și o fiică, Maya, în vârstă de 14 ani.

Deși sunt logodiți din vara anului 2021, Alex și Antonia nu se grăbesc să-și oficializeze relația, programul lor fiind foarte încărcat.

„Mi-ar plăcea să organizăm o nuntă pe plajă, alături de oamenii importanți din viețile noastre, o zi în care să ne celebrăm iubirea. Dar încă nu avem totul setat pentru nuntă. Programele noastre extrem de încărcate nu ne-au dat suficient de mult timp să ne putem organiza”, a declarat artista pentru Fanatik.ro.

