Alex Velea a fost cel care i-a ghidat în industria muzicală pe Mario Fresh și Lino Golden, însă prietenia lor s-a destrămat, iar cei doi tineri artiști s-au despărțit de mentorul lor și au renunțat la colaborarea cu Golden Boy Society. Aceștia au invocat diferența de idei ca motiv al separării, însă prin intermediul unui video postat pe canalul său de Youtube, Velea a dezvăluit cum a stat situația din punctul lui de vedere.

„Una din probleme este că ei şi-au dorit să rămânem doar noi 3 la Golden Boy Society, Lino, Mario şi eu. Deşi atunci când ei au venit în formula erau şi Rashid şi John Băiat Bun, artişti care i-au susţinut şi iubit. De la bun început, şi Mario şi Lino au ştiut dorinţa mea de a-i ajuta şi pe alţii, exact cum am făcut şi cu ei. Când am făcut Golden Boy Society mi-am dorit să pot crea o familie în care să ne sprijinim, să ne ajutăm şi când suntem pe val şi când cifrele scad.

Însă Lino şi Mario au uitat de aceste lucruri când au început să dea de faimă, iar prin acţiune lor au arătat că nu-şi mai doresc să facă parte din Golden Boy Society”, a explicat Alex Velea.

De ce Alex Velea a încetat colaborarea cu Mario Fresh și Lino Golden

„Punctul culminant a fost atunci când ei au încercat să mă forţeze să fac parte din anumite proiecte de ale lor în care eu nu am crezut, puteam să mă opun din punct de vedere contractual, dar nu am făcut-o, piesele s-au lansat, iar eu mi-am dat seama că drumul nostru împreună nu mai poate continua. Nu cred în dragostea făcută cu sila, deşi repet, contractual ei încă au nişte obligaţii faţă de mine.

De azi înainte, nu mai au! Sunt liberi de contract, băieţi să fiţi fericiţi! Nu vreau să vă urăsc, vă iubesc. Dacă ar fi să mai fac încă o dată treaba asta, aş face-o la fel. Recunosc, sunt puţin dezamăgit, dar asta e viaţa. Multă Baftă!”, le-a transmis artistul lui Mario Fresh și Lino Golden.

Replica lui Mario Fresh la dezvăluirile lui Alex Velea

Replica lui Mario Fresh la dezvăluirile făcute de Alex Velea nu a întârziat să apară. Iubitul Alexiei Eram a ales să-i răspundă printr-un mesaj postat pe contul său de Instagram.

„Am fost un GoldenBoy de la bun început şi aşa o să rămân, indiferent de drumul pe care mă va conduce viaţa. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios şi foaaaarte lung, iar atunci când am intrat pe autostrada ne-am separat. Ar mai fi fost câte ceva de adăugat sau de schimbat în vlogul pe care l-a făcut, dar e ok şi aşa… povestea sună diferit de la fiecare om implicat în treaba asta…

Apreciez faptul că a fost cerebral şi încheie acest capitol aşa frumos. Nu vreau să merg mai departe cu vibe-uri rele, doar recunoştinţă şi mulţumiri pentru UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIAŢĂ! #13”, a transmis Mario Fresh.

„Mulțumesc unchiule că ai avut încredere în mine și că m-ați luat la voi în casă. O să rămân veșnic recunoscător. Drumurile noastre se separă dar vă doresc tot binele din lume”, a scris și Lino Golden pe rețelele de socializare.

