Alex Velea, accesoriu de zeci de mii de euro, la Unica Urban Party: „Muncesc mult! Am 2-3 concerte în fiecare zi” / Video exclusiv

Alex Velea, unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști din România, ne-a încântat cu prezența lui la Unica Urban Party, unde a făcut un show de neuitat.

După ce a urcat pe scenă, cântărețul a oferit și un interviu pentru Unica.ro, în care ne-a vorbit despre perioada liceului, despre ținuta aleasă pentru petrecere, dar și despre accesoriile pe care le-a purtat.

Alex Velea, ceas cu diamante la Unica Urban Party

Alex Velea este unul dintre cei mai apreciați și căutați artiști autohtoni. În timp mulți își pregătesc vacanța, el are agenda plină și susține câte 2, 3 concerte pe zi.

„Mai mult muncesc în perioada asta. Nu am timp (n.r. – de vacanțe). Mi-ar plăcea să merg. Mi-ar plăcea să merg iar în Maldive. Dar nu am cum în perioada asta. Am câte 2,3 concerte în fiecare zi”, a spus Alex Velea la Unica Urban Party.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Citește și: De ce și-au dat Antonia și Alex Velea copiii la școală privată: „Învață lucruri într-un mod plăcut” / Interviu exclusiv

Citește și: Care este numele complet al cântăreței Antonia. Ce scrie în buletinul iubitei lui Alex Velea

Munca, pasiunea și show-urile unice pe care le pune în scenă îi aduc lui Alex și beneficii. La Unica Urban Party, Velea a purtat un superb ceas cu diamante al cărui preț poate ajunge la câteva zeci de mii de euro.

„Ceas Cartier cu diamante”, a dezvăluit artistul despre accesoriul pe care a ales să îl poarte, pentru a-și completa ținuta cu care a urcat pe scenă.

Artistul, despre anii de liceu: „Mi-am iubit foarte mult colegii, profesorii și or să rămână veșnic în inima mea”

Cum tematica petrecerii a fost „Ani de liceu”, Alex Velea ne-a povestit și cum a fost perioada liceului pentru el.

„A fost o perioadă extraordinară pe care nu o s-o uit niciodată. Mi-am iubit foarte mult colegii, profesorii și o să rămână veșnic în inima mea”, a spus cântărețul.

De asemenea, el ne-a dezvăluit că de profesie este inginer, însă întotdeauna a iubit muzica.

Ce studii are Alex Velea

„Sunt inginer. Eu asta am termint, Ingineria și Protecția Mediului în Industrie. Nu o să profesez niciodată. Am iubit muzica și mi-am dorit din suflet să fac muzică”, a declarat Alex Velea.

Citește și: Alex Velea, show senzațional la Unica Urban Party 2023, ediția „Ani de liceu”

Citește și: Ce relație are Alex Velea cu tatăl Antoniei, Mihail Iacobescu

Cât despre fenomenul bullying, artistul spune că este împotriva agresiunilor.

„Termenul bullying mi se pare abuzat. Lumea de când a aflat de bullying îl folosește. Acum, dacă ne împingem, ne certăm, e bullying. Trebuie folosit cu cap și termenul ăsta. Nu sunt de acord cu treaba asta și e normal să vorbești cu părinții, cu profesorii, în cazul în care ești agresat. Sau cu autoritățile, depinde cât de rea e situația”, a explicat Velea.

Alex Velea, pe scena Unica Urban Party

Alex a încântat invitații prezenți la cea mai cool petrecere a acestei veri cu câteva dintre cele mai cunoscute piese ale sale.

„Minim doi”, „Aia e” și „E marfă tare” au fost piesele care i-au scos pe toți cei aflați la petrecere la dans.

Artistul a făcut un show de neuitat, încingând atmosfera și amintindu-le tuturor cât de frumoși au fost anii de liceu, dar și că muzica bună nu se uită niciodată.

Mulțumiri speciale sponsorilor și partenerilor – DR. FITERMAN, MAGNAPHARM, cu brandurile FORCAPIL și BIOOIL, PARKLAKE Shopping Center, CORSO, LILIAC, KANAL D și WORLD Class – care ne-au fost alături și au făcut posibil ca evenimentul Unica Urban Party să se desfășoare și în acest an! Mulțumim LUME SOCIAL BAR pentru cocktailurile pregătite cu drag și oferite invitaților noștri!

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alex Velea

FOTO: Unica Urban Party 2023

Montaj Video: Ada Cheroiu