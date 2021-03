Marți, 11 martie, actrița Aja Naomi King (36 de ani), cunoscută pentru rolul jucat în serialul TV How to Get Away With Murder, a dezvăluit în mediul online că este însărcinată. În descrierea fotografiei postate, actrița a descris sentimentele sale referitoare la această sarcină după ce a pierdut alte două.

„Nu pot să exprim imensitatea bucuriei și împlinirii de a deveni părinți. Cu asta vreau să spun totodată că această călătorie nu a fost lipsită de suferință”, a scris Aja pe Instagram. „Acesta este bebelușul meu curcubeu frumos.”

Aja Naomi King este însărcinată. Actrița a pierdut două sarcini în trecut

„Am fost mișcată profund de femeile care au vorbit deschis despre sarcinile lor pierdute. M-a consolat să știu că nu sunt singură într-o perioadă incredibil de dureroasă”, a mai scris.

„M-a ajutat să înțeleg că această experiență este comună, oribilă, dar comună. Am suferit două pierderi de sarcină și chiar și acum mi se pare pur și simplu absurd să încerc să cuprind în cuvinte ce am simțit fiindcă nu am cuvinte necesare pentru a o face.”

Totodată, actrița a admis că a ezitat inițial să-și împărtășească experiența. „La început, nu eram sigură că vreau să-mi împărtășesc experiența pentru că simțeam că alte persoane au trecut prin lucruri mult mai dificile.

Apoi am realizat că nu pot să tratez durerea ca pe un sport olimpic, de parcă ar fi o competiție, iar doar cei care au cele mai îngrozitoare povești au dreptul de a vorbi despre ele”, a mai scris.

„Durerea e durere, pierderea e pierdere, indiferent de intensitate. Odată ce te-a atins, rămâne cu tine pentru totdeauna”, a mai spus. „Nu o să mint, a fost greu să nu port cu mine aceeași frică și în timpul acestei sarcini. Să cred că este real și că acest bebeluș va fi bine. Că este un cadou frumos care va rămâne [a fost greu]”, a continuat.

„Dar încerc să nu ignor faptele. Sunt sănătoasă, bebelușul este sănătos, bebelușul crește, iar acum mă lovește constant pentru a-mi aminti că este o prezență reală din interiorul meu.”

Actrița a încheiat prin a le transmite tuturor celor care au trecut prin ce a trecut ea că nu sunt singuri.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram

