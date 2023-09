Adriana Bahmuțeanu, intervenție estetică nouă, la 49 de ani. Cât a costat operația „cu efect ireversibil”

Adriana Bahmuțeanu a apelat la o nouă intervenție estetică, la 49 de ani. Deschisă și sinceră, fosta prezentatoare TV a împărtășit comunității sale online că intervenția pe care a suferit-o are efecte ireversibile și „șterge anii de pe chip”.

În februarie 2023, Adriana Bahmuțeanu a enumerat toate intervențiile sale estetice în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. A explicat că, în ciuda speculațiilor, a suferit doar două intervenții estetice. Adriana Bahmuțeanu are o operație de augmentare a sânilor și injecții cu acid hialuronic în buze. Recent a optat pentru un mini-lifting facial.

Adriana Bahmuțeanu, intervenție estetică nouă la 49 de ani. „Este o operație pe viață, cu efect ireversibil”

„Vă vine sau nu să credeți, fotografia este făcută în urmă cu două ore, imediat după ce m-am ridicat de pe masa de operație! Sunt împreună cu doctorul, un excelent profesionist de chirurgie plastică. Astăzi mi-a efectuat cu succes operația de mini-lifting facial, o intervenție ușoară, cu anestezie locală, care te întinerește cu 10 ani!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 10)

Citește și: Adriana Bahmuțeanu vrea să devină psiholog și își deschide cabinet: „Am terminat studiile”

Intervenția a durat mai puțin de o oră și are efecte ireversibile. Potrivit listei de tarife de pe website-ul medicului estetician, un mini-lifting facial costă 1600-1700 de euro. „Efectul se vede deja și cred că nu e cazul să-mi ascund nici vârsta, nici intervențiile estetice, fiindcă oricum adevărul iese la suprafață precum uleiul. Este o operație pe viață, cu efect ireversibil, care șterge anii de pe chip!!!”, a mai declarat Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu: „La mine au existat operații medicale și s-a înțeles greșit”

„Nu am injecții cu botox, acid hialuronic în față. Mă ajută gena și nu am exagerat cu intervențiile estetice. La mine au existat operații medicale și s-a înțeles greșit. Din păcate sunt campioana unor greșeli medicale pe care le-am corectat. Nasul e așa cum mă știe toată lumea, dar mi-am scos polipii acum câteva luni”, mai declara în februarie 2023.

Citește și: Ce mari s-au făcut băieții Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu Prigoană. „Greu îi prind la poză!”

Fosta prezentatoare de televiziune are doi fii, Eduard (15 ani) și Maximus (12 ani), din fosta relație cu Silviu Prigoană. Fostul cuplu a mai avut un copil, care s-a stins din viață la 3 săptămâni de la naștere. La acea vreme, Adriana Bahmuțeanu avea un fibrom uterin care a împiedicat sarcina să se dezvolte normal. În urma celor trei sarcini, Adriana a suferit mai multe intervenții medicale.

Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit în aprilie 2023

În aprilie 2023, Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei, George Restivan, s-au căsătorit religios în Ucraina. „Ce-a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!!!! Suntem fericiți și bucuroși că ne-am îndeplinit visul de a ne cununa religios la o mănăstire istorică, acolo unde să fim doar noi și Dumnezeu si să primim binecuvântarea divină pentru căsătoria noastră”, a declarat Adriana Bahmuțeanu atunci.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, detalii neștiute despre relația cu George Restivan. Pe cine a lăsat în America pentru a fi cu ea

De câte ori s-au căsătorit și au divorțat Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-au căsătorit pentru prima dată în anul 2003. Primul divorț a urmat la scurt timp, chiar după luna de miere. În ianuarie 2004, vedeta TV și omul de afaceri s-au împăcat. O lună mai târziu, divorțau pentru a doua oară. În august 2005 s-au căsătorit din nou, iar la începutul anului 2007 au divorțat pentru a treia oară. În mai 2009 s-au recăsătorit, iar al patrulea divorț a avut loc în vara anului 2012. În 2013, în perioada sărbătorilor de Paște, s-au împăcat pentru ultima oară, iar în primăvara anului 2015 au divorțat pentru ultima oară.

Citește și: Reacția lui Silviu Prigoană după ce Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit în secret. Ce a zis despre mama copiilor lui

Cine este soția lui Silviu Prigoană

Din anul 2016, Silviu Prigoană este căsătorit cu Mihaela Prigoană. „Ne-am întâlnit la un eveniment. A fost o întâmplare. Am povestit și așa a început totul. Despre mine nu cred că l-au interesat foarte multe lucruri. Am vorbit foarte mult despre copii. Eu am trei copii, el are patru copii, și așa am început. Am cunoscut toți copiii lui. Sunt niște copii minunați și au un tată minunat, un tată exemplu. Tot ce face el e minunat”, spunea Mihaela în 2015, în cadrul unei emisiuni TV.

Foto: Facebook