Adriana Bahmuțeanu, internată de urgență: „M-am cam jucat cu focul”

Adriana Bahmuțeanu se confruntă cu probleme de sănătate. Recent aceasta a dezvăluit că i s-a rupt plasa și i s-a agățat de intestine, iar aseară a ajuns pe mâna medicilor și astăzi va intra în operație: “Mi s-a făcut rău. Mă doare. Am simţit aşa un junghi aici ca un cuţit, mi s-a făcut rău şi am ajuns la spital. E adevărat că m-am cam jucat cu focul şi am ridicat greutăţi, dar asta e. Cred că o să intru direct pe operaţie, da. Pentru că aşa un set de analize am făcut. Adică, nu. Problema e că deja burta mea începe să o ia razna. Ştii? Am avut noroc că am venit aici şi că m-a oprit aici. Eu sper ca mâine să fie totul bine, să mă operez şi în câteva zile, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ajung acasă. Nu mă simt foarte ok. Sunt puţin confuză. E adevărat că mi-au făcut ceva, nu ştiu, o perfuzie”, – a spus Adriana Bahmuţeanu la Xtra Night Show.

Adriana Bahmuțeanu este conștientă de gravitatea situației, mai ales că există riscuș de deces în cazul unei manevre greșite: “De vreo lună am început să fac investigaţii pentru că mă durea în partea stângă. Nu oricine poate să facă o asemenea operaţie. Nu se bagă oricine la aşa ceva. Există risc de deces. Urgenţă este când plasa agăţată în intestine rupe un intestin. Se poate întâmpla oricând. Urmează să fac nişte investigaţii şi să mă hotărăsc când mă voi opera. Mi-a fost foarte greu să găsesc medicul potrivit, dar l-am găsit. Nu ştiu dacă mai putem programa. Este o urgenţă”, – a mai declaratAdriana Bahmuteanu.

Sursă foto: Facebook