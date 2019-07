Adelina Pestrițu nu pleacă în luna de miere. Care este motivul

Adelina Pestrițu, după ce a dezvăluit ce tradiții nu va urma sub nicio formă la nunta sa, acum a mărturisit că nu va pleca în luna de miere, așa cum toată lumea se aștepta, iar unul dintre motive este întocmai fiica sa, micuța Zenaida, care pe data de 1 august va împlini un an: „Nu am stabilit. Este foarte grea această decizie. E cea mai grea decizie. Sunt topită după ea (Zenaida), după nici trei ore sunt topită de dor și îmi e foarte greu. Ne-am gândit că luna de miere ar trebui să doar pentru noi, dar nu putem să plecăm o săptămână, două săptămâni pentru că nu putem să stăm fără Zenaida. Oricum nu putem să plecăm imediat după nuntă, pentru că vom fi nași de două ori, iar înainte să fim nași avem turta ei. Suntem prinși în tot felul de evenimente”, – a dezvăluit Adelina Pestrițu pentru Viva!.

