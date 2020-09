Adelina Pestrițu, mesaj emoționant de pe patul de spital „Să credeți în coronavirus, el există!”. Prin ce trece vedeta acum

Adelina Pestrițu (33 de ani) trece prin una dintre cele mai mari încercări ale vieții sale după ce a aflat că are COVID-19. Frumoasa vedetă se află internată în spital și este atent monitoriztă de medici. În cea mai recentă postare făcută pe Instagram, Adelina a dezvăluit cum se simte în momentul de față și ce urmează să se întâmple cu ea în următoarea perioadă.

„În condițiile în care simptomele rămân doar acestea, lipsă gust, miros, stare de oboseală, în scurt timp voi fi trimisă… nu acasă, pentru că nu o să stau cu familia, voi merge să stau undeva izolată și voi respecta toate indicațiile celor de la DSP. Mă simt bine, vreau să vă spun să aveți grijă, să credeți în acest virus, pentru că el există. Puteam să jur că nu am să trec niciodată prin așa ceva pentru că am respectat mereu măsurile de siguranță – am purtat mască, dezinfectam pachetele pe care le primeam de la curieri, eram obsedată să mă spăl pe mâini etc. Dar iată că acum sunt în punctul în care am un test de COVID-19 pozitiv. Eu voi urma tratamentul prescris de medici și o să vă povestesc în continuare experiența mea, în speranța că poate voi deschide ochii și celor care cred că acest virus nu există„, a spus Adelina, într-un story, pe rețelele de socializare.

