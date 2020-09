Prima reacție a Adelinei Pestrițu, din spital, după ce Cristina Ich a insinuat că vedeta ar minți

Înainte de a anunța că are COVID-19, Adelina Pestrițu le arătase tuturor urmăritorilor ei, tot pe Instagram, cum scoate din mașină un brăduț parfumat, pentru că nu mai suporta să apară în cadru, când filmează, cu toate că el miroase frumos, a vanilie. Câteva ore mai târziu, vedeta anunța că e bolnavă și că și-a pierdut gustul și mirosul.

Cristina Ich a atacat-o pe Adelina Pestrițu insinuând că ar minți. „Dacă rămâi fără gust și fără miros, cum simți mirosul de brăduț? (…) Ați văzut și la cazul Andreea Esca, oamenii au fost discreți… Niciodată nu mi-am imaginat că ești foarte bine pe zi, foarte veselă, miroși brad… și seara te lovește un COVID. Mi-e foarte greu să cred că oamenii când rămân fără gust și fără miros nu se testează și se testează după…”.

Ca urmare a reacțiilor de pe internet, Adelina Pestrițu a venit și ea cu o reacție, chiar din spital. „Ieri am simțit o stare de oboseală foarte accentuată… ulterior am luat decizia de a mă odihni. Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros. Nu a fost o senzație pe care am avut-o brusc, totul s-a întâmplat treptat (…) M-am programat la test, în drum spre spital am mâncat ciocolată și asta mi-a confirmat că am rămas fără gust, de la oră la alta apăreau schimbări în această privință (…) M-am internat, oamenii de aici sunt foarte amabili. În condițiile în care simtomele rămân doar acestea, în foarte scurt timp o să fiu trimisă într-un loc sigur, o să merg că stau izolată, nu acasă. Mă simt bine”.

