Adela Popescu (34 de ani) a devenit mamă pentru a treia oară pe 11 iulie 2021. Prezentatoarea TV a dat naștere unui băiețel. Adela și soțul ei, Radu Vâlcan (44 de ani), mai au împreună doi fii, Alexandru (5 ani) și Andrei (2 ani). Recent, în mediul online, actrița a dezvăluit numele mezinului.

A treia naștere nu a fost ușoară pentru Adela. „În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural”, mai spunea Adela recent, în emisiunea Vorbește Lumea.

Adela Popescu a dezvăluit numele celui de-al treilea fiu

„Nu știm cu cine seamănă, copilul a fost mare, dacă e să mă iau după mărime, seamănă cu tatăl, pentru că s-a născut cu 3 kg și 620 de grame. (…) Tată e ăla care-l crește”, a mai glumit atunci. Timp de două săptămâni, familia nu a fost în formulă completă în București.

În prima săptămână, Alexandru și Andrei au fost la bunici. În a doua, Andrei a revenit acasă, în timp ce Alexandru a mai rămas la Șușani, în grija părinților Adelei. În prezent, familia este reunită. La Insta Story, Adela a postat o fotografie în care poartă un colier cu litera A. Pe imagine, prezentatoarea TV a scris: „A de la Alexandru, Andrei și Adrian ❤”.

Adela a povestit cum a decurs a treia naștere

„Ideea e că m-am culcat cea mai liniștită, pentru că era una dintre cele mai liniștite seri, nu aveam nici contracții, nu mă durea nimic. Spre 6 dimineața am simțit contracția pe care deja o știu că e de naștere. Am zis că nu-mi sperii soțul… Primul lucru pe care l-am făcut, am sunat-o pe mama lui să vină spre noi că nasc.

I-am dat un mesaj mamei și i-am spus că se apropie, apoi am făcut un duș, m-am aranjat și m-am dus să-l trezesc cu mare grijă, să nu-l sperii. (…) Era foarte, foarte emoționant, înțeleg. Chiar înainte să plecăm i-am spus: «Dacă vrei să conduc eu, înțeleg că ești într-o situație delicată, pot să o fac».

«El a zis că: Nu, nu». (…) După am ajuns la spital. Per total, travaliul a fost destul de scurt. În 3 ore și ceva am născut. Numai că, mi s-a făcut repede puțină epidurală, pentru că la a treia naștere e posibil să o ratezi, cantitatea a fost destul de mică că poate naști și s-a dus, practic, efectul, și eu aveam dureri de 100% și contracții puternice numai că bebelușul nu cobora..

Nu mai puteam să primesc nici epidurala. Chiar, sincer, a fost o agonie. Dar, pentru că am făcut tot ce trebuie, până la urmă, a ieșit victorios, mare. (…) Copilul e bine”, a mai declarat Adela Popescu cu umor, tot în emisiunea Vorbește Lumea.

Foto: Instagram