Ada Condeescu (32 de ani) a dezvăluit în mediul online că a născut. Actrița și regizorul Cătălin Mitulescu formează un cuplu de peste 10 ani. Cuplul mai are împreună o fiică, Ecaterina, în vârstă de aproape 3 ani.

Ada Condeescu a născut! A dezvăluit sexul celui de-al doilea copil

Ada a născut natural, așa cum își dorea. „Eu așa aș vrea, [să nasc natural]. Așa am să încerc. (…) Și prima oară am încercat să nasc natural. N-am reușit până la urmă, dar am trecut prin aproape 12 ore de travaliu, deci știu ce înseamnă, știu ce mă așteaptă.

Pentru mine este așa important să vină copilul pe lume atunci când îi e lui dat să vină. După, important e să fie el sănătos, și eu, să putem să ne bucurăm. Să fim puternici”, declara actrița cu doar câteva zile în urmă.

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

Ada Condeescu: „În câteva ore vom fi deja acasă”

„Fericire pură! Aproape 24 de ore de când a venit pe lume noua minune! Băiețelul nostru perfect sănătos și deja atât de curios!

Îi mulțumesc medicului meu și întregii echipe pentru atenția, devotamentul și implicarea cu care m-au însoțit în această extraordinară experiență a nașterii naturale!

Ne simțim perfect, iar în câteva ore vom fi deja acasă! Yuhuuuu! Încă nu-mi vine să cred!”, a scris actrița pe Instagram.

Își dorește un nume românesc și pentru al doilea copil

„Nu știu sigur, nu am rezultatul final. Nu suntem hotărâți. E secret pentru toată lumea. Oricum, probabil va fi un nume tot românesc.

Nu mi-ar plăcea pentru copilul meu un nume străin. Cu siguranță va fi așa cum a fost și la Ecaterina. Va avea povestea lui numele”, a povestit actrița la începutul anului, pentru Verdict.

Foto: Instagram / Facebook

Citește și:

Flavia Mihășan, însărcinată din nou! „Abia aștept să cunosc bebelușul”

Cum au petrecut Meghan Markle și Prințul Harry Ziua Recunoștinței?

După ce a fost acuzată de Iulia Albu că poartă blănuri naturale, Adelina Pestrițu a reacționat

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro