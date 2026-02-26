Actrița Sondra Lee, una dintre figurile emblematice ale Broadway‑ului, a murit la 97 de ani

Sondra Lee, una dintre figurile emblematice ale Broadway‑ului și artista care a dat viață rolurilor Tiger Lily în Peter Pan și Minnie Fay în Hello, Dolly!, s‑a stins din viață la 97 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică ce a modelat aproape un secol de teatru american.

Considerată o prezență magnetică pe scenă și o forță creativă în culise, Lee a influențat generații întregi de actori, dansatori și regizori, rămânând până la final un reper al eleganței și al reinventării continue.

O carieră de nouă decenii în dans, teatru și film

Lee a murit din cauze naturale în apartamentul ei din New York, luni seara, 23 februarie. Anunțul a fost făcut de prietenul și colegul ei, reverendul Joshua Ellis, fost agent de presă pe Broadway, devenit ulterior preot interspiritual.

Ellis a spus că Lee a dorit, de asemenea, să corecteze o inexactitate veche privind anul ei de naștere. S-a născut Sondra Lee Gash pe 30 septembrie 1928, în Newark, New Jersey — nu în 1930, așa cum apare în multe biografii online.

De-a lungul unei cariere de nouă decenii, Lee a câștigat premii ca dansatoare, actriță, profesoară, autoare, regizoare de teatru, dramaturg, consultantă pentru teatru și film și pictoriță, reinventându-se constant. A devenit cunoscută pe scară largă când a colaborat cu coregraful Jerome Robbins pentru a crea rolul Tiger Lily în Peter Pan în 1954.

Producția a devenit primul spectacol Broadway de lung metraj filmat pentru televiziunea color, iar interpretarea ei a fost urmărită de un public record la acea vreme, de 65 de milioane de telespectatori.

Mai târziu, s-a întors pe Broadway pentru a crea rolul Minnie Fay în Hello, Dolly!, care a avut premiera la St. James Theatre pe 16 ianuarie 1964. În timpul reprezentațiilor, a jucat alături de mai multe interprete ale rolului Dolly Levi, inclusiv protagonista originală Carol Channing, urmată de Ginger Rogers, Betty Grable și Martha Raye, cu care Lee a participat ulterior la un turneu USO în timpul Războiului din Vietnam.

Copilăria fragilă și începuturile în lumea artistică

Născută din David și Belle Gash în Newark, Lee a fost un copil bolnăvicios, care a primit hormoni de creștere din cauza staturii mici. Crescând alături de fratele ei mai mic, Saul, descria că trăia într-o lume de „tutu-uri și sclipici”, studiind în cele din urmă balet la Studio 61 din Carnegie Hall cu Vera Nemtchinova și Edward Caton, cu susținerea prim-balerinei Alexandra Danilova.

În adolescență, Lee s-a alăturat YMHA Players în Newark și a apărut ulterior în revista Hi, Neighbor din Catskills, unde s-a împrietenit cu comedianți precum Buddy Hackett, Red Buttons, Jack Carter și Joey Adams. După ce s-a mutat la New York, a locuit într-un cămin de pe West 58th Street, unde printre chiriași se aflau Wally Cox și Maureen Stapleton, precum și un prieten mai vechi, Marlon Brando.

Cariera ei pe Broadway a început în 1947, după ce l-a întâlnit pe Robbins în fața Shubert Theatre și a obținut o audiție improvizată pentru musicalul High Button Shoes, începând o prietenie și colaborare de-o viață cu coregraful.

Succesul european și apariția în La Dolce Vita

Cariera lui Lee a dus-o ulterior în Europa. În 1957, s-a alăturat La Revue des Ballets de Paris a lui Roland Petit, alături de Zizi Jeanmaire, și a dansat cu trupa Ballets: U.S.A. a lui Robbins în Spoleto, Florența, Trieste și la Expoziția Mondială de la Bruxelles, înainte de a reveni pe Broadway. Regizorul Federico Fellini, care a văzut-o dansând la Spoleto, a distribuit-o ca balerină americană în scena finală a petrecerii din filmul La Dolce Vita (1960).

Înapoi pe Broadway, Lee a apărut în Hotel Paradiso, alături de Bert Lahr și Angela Lansbury, și în Sunday in New York, alături de Robert Redford, înainte de a se alătura distribuției Hello, Dolly!.

În 1965, Lee a colaborat cu coregraful John Butler la noua divizie itinerantă a Metropolitan Opera, învățând interpreții cum să joace scene de moarte care să provoace reacția adecvată a publicului.

Lee a inspirat și a pregătit numeroși profesioniști din teatru, film, cabaret și dans. O listă parțială a artiștilor pe care i-a antrenat include Jane Fonda, Sally Field, Marlon Brando, Dustin Hoffman, Natalia Makarova, John Malkovich, Amy Adams, Matt Dillon, Cyndi Lauper, Joan Jett, Van Halen și John Lloyd Young.

A fost consultantă pentru regizori de film la peste o duzină de producții, inclusiv Places in the Heart, The Last of the Mohicans și The Morning After.

Mai târziu în carieră, Lee a regizat spectacole de cabaret bazate pe muzica lui Stephen Sondheim, inclusiv I Know Things Now: My Life in Sondheim’s Words, #Sondheim Montage și Another Hundred People, fiecare dintre ele primind premii locale.

Ultima apariție publică și moștenirea artistică

Ultima ei apariție publică a avut loc la Carnegie Hall, pe 23 iunie 2025, în cadrul Hello, Dolly! In Concert organizat de Transport Group. Fiind ultima interpretă principală originală în viață a musicalului, a primit o ovație prelungită.

În memoriile ei din 2009, I’ve Slept with Everybody: A Memoir, Lee a povestit 50 de ani de showbiz, inclusiv prietenia ei de-o viață cu Brando și relațiile romantice din carieră. La momentul morții, lucra la o a doua carte, intitulată Snapshots Redux.

O celebrare a vieții și carierei lui Lee va avea loc cândva în 2026.

