Actrița americană Judy Pace a murit la 83 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Judy Pace, model vizionar, actriță de referință în cinematografia blaxploitation și prezență constantă în serialele de televiziune ale anilor ’60 și ’70, a murit în somn la vârsta de 83 de ani, în timp ce își vizita familia în Marina del Rey.

Ascensiunea în televiziune și rolurile care au consacrat-o

Născută și crescută în Los Angeles, Judy Pace a absolvit liceul Dorsey și a studiat sociologia la Los Angeles City College. A devenit rapid o prezență remarcabilă în industria divertismentului, fiind prima femeie de culoare aflată sub contract cu Columbia Studios, prima burlăciță afro-americană din emisiunea The Dating Game și primul model de prezentare pentru Fashion Fair Cosmetics. Cariera ei a început în 1963, cu rolul fiicei unui diplomat în filmul 13 Frightened Girls.

Pace a câștigat notorietate în serialul Peyton Place, unde a interpretat o intrigantă lipsită de scrupule. Despre acest rol, actrița spunea: „Toate femeile de culoare din filme par să fie asistente, învățătoare, asistente sociale. Femeile de culoare trăiesc vieți reale! Nu sunt toate soții de doctori.”

În 1970, a câștigat un premiu NAACP Image Award pentru rolul unei femei de carieră în The Young Lawyers. A apărut în numeroase seriale populare, precum Bewitched, Batman, I Spy, Days of Our Lives, The Mod Squad, Kung Fu, Sanford and Son, Ironside și Good Times.

Cariera lui Judy Pace a fost descrisă drept „schizofrenică” de criticul Bob McCann, datorită contrastului puternic dintre rolurile sale din televiziune și cele din filme. În timp ce pe micul ecran interpreta personaje „cu profesionalism blând și vioi”, în lungmetraje devenea o prezență puternică, seducătoare și militantă.

În comedia clasică blaxploitation Cotton Comes to Harlem (1970), Pace a interpretat-o pe Iris, o femeie seducătoare și periculoasă. Un personaj o introducea astfel: „E o vulpe adevărată — ai grijă de tine.”

Roger Ebert a remarcat talentul ei în recenzia filmului Three in the Attic (1968), scriind că Pace este „o actriță rapidă, amuzantă, care poate da tăiș unei replici și poate menține o scenă vie”. Actrița i-a mărturisit criticului că își stabilise un plan pe cinci ani pentru a pătrunde în film: „Am câștigat rolul cu două săptămâni înainte de termenul pe care mi-l impusesem. Nu că nu mi-aș fi prelungit termenul, bineînțeles.”

O voce pentru actrițele afro-americane din Hollywood

Pace a vorbit deschis despre dificultățile cu care se confruntau actrițele afro-americane în industria filmului. „Cel mai greu lucru este să găsești orice fel de rol în filme dacă ești actriță de culoare. Oamenii nu realizează asta. Vorbesc despre Sidney Poitier și Jim Brown — dar unde sunt actrițele? … Dacă nu ar fi televiziunea, toate tinerele actrițe de culoare de la Hollywood ar fi șomere.”

Prin rolurile sale, Pace a demonstrat că femeile de culoare pot interpreta personaje complexe, puternice și memorabile, într-o perioadă în care industria oferea puține astfel de oportunități.

Viața personală și moștenirea lăsată în urmă

Judy Pace s-a căsătorit cu actorul Don Mitchell, de care a divorțat, iar mai târziu cu legenda baseballului Curt Flood, cunoscut pentru lupta sa împotriva clauzei de rezervă din baseball. Flood a murit în 1997.

În 2019, acceptând un premiu, Pace a descris cu entuziasm parcursul ei: „A fost cea mai magnifică, incredibilă călătorie posibilă. Acesta este al 77-lea meu an — mă distrez de minune.” A mulțumit părinților ei pentru curajul de a părăsi Mississippi și de a se muta în California: „Aici poți fi orice vrei.”

În urma actriței au rămas fiicele Shawn Pace Mitchell și Julia Pace Mitchell, un nepot și un ginere. Familia a cerut ca, în locul florilor, să fie făcute donații către NAACP.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News