Actorul Tom Felton, Draco din „Harry Potter”, probleme cu depresia. A fost internat la dezalcoolizare

Tom Felton (35 ani) a dezvăluit că s-a luptat cu depresia și din această cauză a ajuns și la dezalcoolizare.

Actorul ce l-a interpretat pe Draco Malfoy în filmul „Harry Potter” a vorbit deschis despre problemepe pe care le-a avut în trecut, în cartea sa de memorii, „Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard”.

Tom Felton a mărturisit că a început să consume alcool pentru „a scăpa”, pe la 20 și ceva de ani, deoarece „tânjea după normalitate”, în urma copilăriei sale în care a cunoscut celebritatea. Mutându-se la Los Angeles, el a început să bea puțin câte puțin, până ce a devenit dependent.

„Totuși nu alcoolul era problema. Era doar simptomul. Problema era mai adâncă”, a explicat actorul, citat de People.

Situația devenise atât de gravă, încât iubita lui de atunci, împreună cu managerul și agenții săi au organizat o intervenție pentru a-l convinge să apeleze la ajutor specializat.

Tom Fleton s-a internat la o clinică specializată din Malibu, însă a părăsit-o după doar 24 de ore. Mai târziu a ajuns la o a doua clinică, de unde a fost dat afară după ce a fost surprins în camera unei fete.

Tom Felton a cerut ajutor specializat

Viața sa s-a schimbat câțiva ani mai târziu, după ce a adoptat o cățelușă pe care a numit-o Willow. A decis singur că este timpul să apeleze la ajutor specializat.

„Trebuie să spun că a fost una dintre cele mai dificile decizii pe care a trebuit să le iau. Dar faptul că am fost în stare să recunosc că am nevoie de ajutor și că voi face ceva în legătură cu asta, a fost un moment important. Nu îmi mai este teamă să ridic mîinile și să spun: nu sunt bine”, a povestit Tom Felton.

„Nu sunt singurul cu aceste sentimente. Cu toții experimentăm probleme psihice la un moment dat în viețile noastre. Nu este nicio rușine. Nu este un semn de slăbiciune”, a precizat actorul.

Tom Felton a dezvăluit că a ales să vorbească despre trecutul său pentru a îi încuraja și pe ceilalți să apeleze la terapie dacă au nevoie.

„În niciun caz nu vreau să casualizez idea de terapie – este un prinm pas dificil de făcut – dar vreau să o normalizez puțin. Cred că toți avem nevoie de ea într-un fel sau altul, atunci de ce să nu fie ceva normal să vorbim despre ceea ce simțim?”, a subliniat actorul ce a devenit cunoscut odată cu rolul din seria „Harry Potter.

