Actorul Paul Grant a murit la 56 de ani. Ce s-a întâmplat în ultima parte a vieții starului din „Harry Potter” și „Star Wars”

Paul Grant, actorul și cascadorul britanic cunoscut mai ales pentru rolurile din “Harry Potter” și “Star Wars” a murit la vârsta de 56 de ani. Cauza morții nu a fost, încă, anunțată.

Grant a fost găsit fără suflare în fața gării King’s Cross, din nordul Londrei, în cursul zilei de joi și a fost dus la spital unde a intrat în moarte cerebrală. Decesul a fost declarat în cursul zilei de luni, 20 martie, potrivit Daily Mail.

Familia sa a confirmat moartea actorului.

„Am inima frântă… Nicio fată nu merită să rămână fără tată… Era atât de cunoscut și iubit [pentru munca sa]. A plecat prea devreme” – a transmis una dintre fiicele sale, Sophie Jayne Grant, penru Sky News.

Paul Grant avea trei copii, două fete și un băiat, din fosta căsătorie cu Janet Crowson.

Paul și Janet au divorțat în urmă cu 10 ani, după ce actorul a recunoscut că și-a înșelat soția. În 2014, actorul spunea că viața lui a scăpat de sub control în urma divorțului, el învinovățindu-se pentru faptul că și-a pierdut familia și căzând în patima drogurilor și a alcoolului.

“Am nevoie de ajutor. Sunt pe cocaină și lucrurile s-au înrăutățit. Beau și fumez tot ce găsesc” – spunea el atunci.

Odată cu vestea morții sale, fiica sa Sophie Jayne Grant l-a descris pe Paul ca pe o persoană care „le aducea întotdeauna zâmbetul pe față”. Ea a vorbit despre cât de mult își iubea fiicele, fiul, dar și pe iubita lui Maria Dwyer (64 de ani).

Dar în viața de familie a lui Paul au fost, la un moment dat, mari probleme, iar actorul a mărturisit în 2014 că a pierdut totul.

Un prieten de familie a spus pentru The Sun: „Era un tip adorabil. S-a luptat mereu cu dependența de droguri și alcool, dar a fost un actor talentat. El s-a numit „Regele Piticilor”. E atât de trist că a murit.”

„Am avut o familie, am fost căsătorit, acum sunt divorțat. Am pierdut totul. Nu mai am nimic. Nu știu ce vreau în acest moment. Am avut bani, i-am aruncat pe toți fereastră, i-am cheltuit pe droguri și prostituate.” – a spus Paul, acum nouă ani, pentru Sunday Mirror.

Paul Grant ajunsese să trăiască în stradă când căsnicia lui s-a prăbușit, și-a vândut mașina pentru a cumpăra alcool și droguri și a recunoscut că a fost în nenumărate rânduri la prostituate. Apropiații spuneau că lua „orice droguri pe care ar putea pune mâna”.

Luna trecută, Paul Grant a fost filmat tot în gara King’s Cross, unde a murit, în timp ce vorbea cu un fan. Actorul îi spunea acestuia că trebuie să se lase de alcool, în timp ce avea în mână o cutie de bere. Starul a promis atunci că aceea „este ultima zi de băutură”.

