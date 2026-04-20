Actorul Patrick Muldoon, cunoscut prentru rolurile din „Saved by the Bell” sau „Melrose Place”, a murit la 57 de ani

Raluca Vițu
Lumea cinematografiei este în stare de șoc după vestea dispariției fulgerătoare a actorului Patrick Muldoon. Starul, care a marcat generații întregi prin rolurile sale din producții legendare precum „Saved by the Bell” sau „Melrose Place”, a murit duminică dimineață, lăsând în urmă o carieră de peste trei decenii și o mulțime de fani îndurerați.

Deși inima sa a încetat să mai bată la doar 57 de ani, oficialii nu au confirmat încă motivul exact al decesului, deși primele indicii conduc către ipoteza unui atac de cord masiv.

„Un spirit rock ‘n’ roll”: Omagiile curg din partea apropiaților

Vestea morții sale a declanșat un val de emoție în rândul colegilor de breaslă și al prietenilor apropiați, care și-au amintit de el nu doar ca de un profesionist desăvârșit, ci mai ales ca de un om cu o energie debordantă. Patrick Muldoon a fost descris de cei care l-au cunoscut drept „infinit de generos”, o prezență care lumina orice platou de filmare pe care pășea.

Unul dintre prietenii săi a oferit o descriere emoționantă a felului în care actorul a ales să își trăiască viața până în ultima clipă, subliniind carisma sa incontestabilă. Muldoon a fost portretizat ca fiind „elegant, carismatic și plin de viață”, prietenul său adăugând faptul că acesta „îmbrățișa fiecare zi cu un spirit rock ’n’ roll, trăit la intensitate maximă”. Această poftă de viață s-a reflectat în toate proiectele sale, de la debutul din anii ’90 și până la ultimele sale apariții pe marile ecrane.

De la idolul adolescenților la personajul negativ din „Melrose Place”

Cariera lui Patrick Muldoon a fost una marcată de versatilitate. Originar din California, el a captat atenția publicului încă de la începutul anilor ’90, când a apărut în sitcomul „Who’s The Boss”, pentru ca mai apoi să devină un nume cunoscut în întreaga lume datorită rolului Jeff din „Saved by the Bell”. Totuși, consacrarea definitivă a venit în 1992, odată cu rolul lui Austin Reed în serialul fenomen „Days of Our Lives”.

Revenirea sa în universul acestui serial, ani mai târziu, a demonstrat legătura profundă pe care o avea cu personajele sale și cu fanii. Chiar anul trecut, actorul a reușit să creeze o adevărată frenezie în mediul online după ce a apărut într-un clip pe pagina de Instagram a platformei Peacock, lăsând să se înțeleagă că s-ar putea întoarce din nou pe platourile de filmare. „Dumnezeule, sunt în Salem! E bine să mă întorc”, spunea el atunci cu entuziasm, fluturând mâna camerelor de filmat în timp ce se plimba prin culise.

O moștenire cinematografică ce se întinde pe patru decenii

Dincolo de televiziune, Patrick Muldoon a lăsat o amprentă puternică și în cinematografie. Publicul își va aminti cu siguranță de prestația sa din filmul cult „Starship Troopers”, unde a jucat alături de Denise Richards, sau de rolurile din „Stigmata” și „The Comeback Trail”. Cariera sa nu s-a oprit nicio secundă, actorul fiind activ până în prezent.

Ultimul său credit cinematografic rămâne rolul lui Thomas Bennett în filmul „Murder at Hollow Creek”, lansat chiar în 2024. Dispariția sa lasă un gol imens în industria de divertisment, însă mesajele de condoleanțe care continuă să apară subliniază faptul că moștenirea sa va trăi prin personajele iconice cărora le-a dat viață cu atât de mult talent și pasiune.

Foto – Profimedia

