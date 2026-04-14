John Nolan a murit la 85 de ani. Actorul britanic, cunoscut pentru rolurile din „Batman”, „Dunkirk” și „Person of Interest” lasă în urmă o carieră de peste șase decenii și o familie profund îndurerată.

Moartea unui veteran al filmului și televiziunii

Moartea lui John Francis Nolan, născut pe 22 mai 1938, a fost confirmată de Stratford‑upon‑Avon Herald, publicația locală care a anunțat prima vestea. Actorul era un nume respectat în industrie, atât pentru aparițiile sale în producții de succes, cât și pentru colaborările constante cu celebrii săi nepoți, regizorii Christopher și Jonathan Nolan.

Nolan a lucrat de-a lungul vieții și ca regizor și lector la Stratford College, fiind apreciat pentru talentul său pedagogic și pentru modul în care știa să explice, cu aceeași pasiune, un monolog shakespearian sau tehnica unui swing de golf.

Reacția emoționantă a soției sale, Kim Hartman

Văduva actorului, actrița Kim Hartman, a transmis un mesaj profund personal, evocând spiritul liber și personalitatea unică a soțului ei:

„Un spirit liber, care a știut întotdeauna ce își dorește și a acționat în propriile sale condiții; singurul gânditor cu adevărat original pe care cred că l-am cunoscut vreodată. Articulat, inteligent și cu un spirit anarhic, era mereu dispus să vadă ambele părți ale unui argument.”

Ea a continuat:

„A fost, de asemenea, cea mai bună persoană pe care am cunoscut-o – și animalele îl iubeau! John a fost un profesor popular și talentat… și a fost devotat familiei sale.”

Colaborările cu frații Nolan: de la Batman la Dunkirk

John Nolan a devenit o prezență familiară în universul cinematografic al nepoților săi. A interpretat rolul lui Douglas Fredericks, membru al consiliului Wayne Enterprises, în Batman Begins și The Dark Knight Rises. În Dunkirk, a apărut într-un cameo memorabil, în rolul veteranului orb care îi întâmpină pe soldați la întoarcerea acasă.

De asemenea, a avut un rol central în serialul Person of Interest, unde l-a interpretat pe antagonistul John Greer, personaj introdus în sezonul al doilea și prezent până la finalul seriei în 2016.

Ultimele apariții și moștenirea artistică

Ultimul său rol a venit în Dune: Prophecy, unde a interpretat Speaker of the High Council, o apariție filmată la vârsta de 85 de ani. De-a lungul carierei, Nolan a jucat în producții precum The World Is Full of Married Men, Silent Witness, ITV Playhouse și Doomwatch.

Actorul avea doi copii, Miranda și Tom, și doi nepoți, Dylan și Kara. A fost fratele mai mic al lui Brendan Nolan, tatăl regretat al lui Christopher și Jonathan.

Val de reacții din partea fanilor

Pe rețelele sociale, admiratorii i-au adus un ultim omagiu.

„A fost un villain grozav în Person of Interest. R.I.P.”

„A avut doar câteva replici în Dunkirk, dar a fost preferatul meu.”

„A apărut încă din primul film al lui Chris, Following.”– sunt câteva dintre mesajele fanilor.

