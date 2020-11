Actorul și fostul model italian Gabriel Garko (48 ani), cunoscut pentru rolul lui Tonio Fortebracci din serialul “L’onore e il rispetto”, a făcut recent o mărturisire prin care și-a șocat fanii. În cadrul unui reality show difuzat în Italia, Garko și-a dezvăluit adevărata orientare sexuală.

Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O găsești AICI

Gabriel Garko a vorbit deschis despre prima sa relație adevărată cu un bărbat care a durat 11 ani.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

„Prima mea relaţie adevărată a fost cu un bărbat pe nume Riccardo. Am fost împreună 11 ani. Trăiam împreună, dar nu arătam lumii acest lucru. Când veneau prietenii la cină pe la mine, la sfârşitul serii el se prefăcea că pleacă acasă. Apoi, după ce toţi prietenii plecau şi ei, el se întorcea la mine. Iar când plecam în concedii, eram mereu într-un grup mare de prieteni, niciodată doar noi doi”, a dezvăluit Gabriel, potrivit tekdeeps.com.

Garko a decis abia acum să-și dezvăluie secretul di cauza presiunii imense cu care se confruntă în cariera de actor.

„Fac filme de atât de mult timp, încât am ajuns să mă identific cu bărbaţii cuceritori pe care îi interpretam. Dacă ai orientarea mea sexuală, nu poţi face acest job, pentru că sistemul îţi cere să fii heterosexual, iar tu trebuie să te prefaci. La început, am luat totul ca pe un joc. Dar continuând, m-am trezit blocat într-o maşinărie care îmi dicta viața şi jocul nu a mai fost atât de amuzant. Acum a venit momentul să-mi dau masca jos. De când nu am mai filmat în perioada pandemiei, am reintrat a în propria piele şi m-am îndepărtat de rolul de sex simbol pe care îl cereau sistemul şi societatea de la mine. Mi-am dat seama că nu este bine pentru mine să continui să mă prefac şi că trebuie să mărturisesc adevărul. Părinţii şi surorile mele nu m-au judecat niciodată pentru alegerile mele, întotdeauna m-au protejat şi au ascuns acest lucru în faţa celorlalţi. Toţi cei de-acasă au ştiut asta despre mine înainte ca eu să devin actor. Apoi, am fost convins că, dacă mi-aş declara deschis orientarea sexuală, nu aş mai primi roluri. Am intrat într-un cerc vicios. Mă gândeam şi că publicul se va simţi păcălit dacă ar afla asta. Dar primul păcălit am fost eu”, a mai spus Gabriel Garko.

Legat de relația pe care o afișa în public cu Eva Grimaldi, Garko a dezvăluit că au fost cuplați timp de opt ani, dar nu au întreținut raporturi sexuale.

„Am trăit cu Eva 8 ani. Eram un cuplu, dar tot ce lipsea între noi era sexul. Ne ajutam şi ne susţineam reciproc. Am iubit-o mult, dar nu aşa cum îşi imaginează lumea și, probabil, m-aș fi putut căsători cu ea”, a adăugat actorul.

Sursa foto – Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro