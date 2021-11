Actorul David Gulpilil, celebru pentru rolul din „Crocodile Dundee”, a murit la 68 de ani

Actorul David Gulpilil, celebru pentru apariția sa în comedia australiană „Crocodile Dundee”, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani.

Actorul a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în 2017. Anunțul morții sale a fost făcut de premierul autralian Steven Marshall.

„Anunț cu multă tristețe populația din Australia de Sud că artistul iconic, unic, care a adus o contribuție esențială în istoria filmului australian prin reprezentația aborigenă pe micile ecrane, David Gulpilil Ridjimiraril Dalaithngu – s-a stins din viață. Am fost foarte norocos să-l cunosc, iar ultima dată l-am întâlnit în luna martie, la premiera ultimului său film în care își spune povestea – ‘My name is Gupilil’”, a fost mesajul transmis de Marshall, potrivit The Mirror.