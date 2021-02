Actorul Christopher Plummer a murit

Actorul canadian Christopher Plummer a murit la vârsta de 91 de ani, anunță BBC, citat de Digi 24. „Chris era un om extraordinar, care și-a iubit și respectat profund profesia”, a declarat Lou Pitt, prieten și impresar al actorului.

Christopher Plummer a avut o carieră de 75 de ani. A fost distins cu premiul Oscar la vârsta de 82 de ani, în 2012, pentru un rolul secundar din pelicula Beginners (Începătorii).

Pe parcursul carierei sale, actorul a mai obținut alte două nominalizări. De asemenea, a rămas în memoria iubitorilor de cinema pentru rolul Căpitanului Von Trapp din Sunetul muzicii.

Printre filmele sale se mai numără: Waterloo (1970), The Silent Partener (1978), Murder by Decree (1979), Highpoint (1984), Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991), Malcolm X (1992), The Insider (1992), Dracula 2000 (2000), A Beautiful Mind (2001), The Girl with the Dragon Tattoo (2011), Muhammad Ali’s Greatest Fight (2013), The Forger (2014), Hector and the Search for Happiness (2014), Elsa & Fred (2014), Danny Collins (2015), Remember (2015), The Man Who Invented Christmas (2017), All the Money in the World (2017), Cliffs of Freedom (2018), The Last Full Measure (2018) și Boundaries (2018).

A fost numit doctor în arte de către școala Julliard din New York, iar în 1968 a primit din partea reginei Elisabeta a Marii Britanii titlul de cavaler al Ordinului canadian, cel mai înalt titlu de onoare al acestei țări.

La sfârșitul anului 2017, Plummer l-a înlocuit pe Kevin Spacey în rolul lui J. Paul Getty în All the Money in the World, după numeroase acuzații de abateri sexuale la adresa lui Spacey. Filmul i-a obținut o nominalizare la Globul de Aur și la Premiile Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

În 2019, actorul a jucat în rolul unui scriitor de romane polițiste, Harlan Thrombey, în filmul lui Rian Johnson, Knives Out, alături de Ana de Armas, Daniel Craig și Chris Evans.

La vârsta de 89 de ani, a apărut într-un rol principal în Departure, un serial de televiziune canadiano-britanic din 2019. A primit doctorate onorifice de la universitățile din Toronto, Ryerson, McGill Western Ontario, Ottawa și Guelph.

A fost, de asemenea, inclus în American Theatre of Fame în 1986 și în Canada Walk of Fame din Toronto în 1998.

