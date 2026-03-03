  MENIU  
Home > Vedete > Actorul britanic Eric Allan a murit la 85 de ani

Actorul britanic Eric Allan a murit la 85 de ani

Raluca Vițu
Actorul britanic Eric Allan, cunoscut pentru vocea inconfundabilă a lui Bert Fry din serialul radiofonic The Archers, a murit la vârsta de 85 de ani. Cu o carieră de peste șase decenii, Allan a rămas în memoria publicului ca un artist versatil, profund și discret, care a dat viață unor personaje memorabile pe scenă, pe ecran și la radio.

Un actor format în teatrul britanic postbelic

David Eric Allan, născut la 8 martie 1940, a crescut în Yorkshire și Wolverhampton, înainte ca familia sa să se mute în Canada. Hotărât să devină actor, s-a întors singur în Marea Britanie la 18 ani pentru a studia la RADA. A debutat în teatrele din Leicester și Nottingham, într-o perioadă în care scena artistică provincială britanică înflorea după război.

În anii ’60, a lucrat la Mermaid Theatre din Londra, iar apoi a petrecut mai mulți ani în Royal Shakespeare Company. A jucat în producția lui Peter Brook a piesei anti-război US și a apărut în adaptarea cinematografică Tell Me Lies (1968), marcându-și debutul pe marele ecran. În 1969 a plecat într-un turneu în Statele Unite cu Dr Faustus și Troilus and Cressida.

Colaborarea cu Mike Leigh și roluri marcante în film și televiziune

La RSC, Allan l-a întâlnit pe regizorul Mike Leigh, cu care a colaborat ulterior în numeroase proiecte. A interpretat rolul principal masculin în primul lungmetraj al lui Leigh, Bleak Moments (1971), unde a jucat un pretendent timid și stângaci, într-un film devenit celebru pentru scenele sale de un realism dureros. Leigh își amintea cu umor reacția publicului la o scenă stânjenitoare: „Când Anne Raitt îi spune lui Eric Allan: ‘Mă gândeam că ar fi grozav dacă ți-ai da pantalonii jos’, publicul a izbucnit într-un urlet uriaș.”

Allan a apărut și în filmul TV Nuts in May (1976), unde l-a interpretat pe muncitorul din carieră hărțuit de un ecologist amator. Regizorul îl descria drept „un om extrem de plăcut”, dar capabil să arate „o furie profundă” când situația o cerea. În timpul filmărilor, Allan chiar s-a încăierat cu un hotelier care nu voia să permită personalului să bea alături de clienți.

Pe micul ecran, actorul a avut roluri în Coronation Street, Z Cars, The New Avengers, Bergerac, The Bill, EastEnders și The Adventures of Sherlock Holmes. În 1985 a jucat un editor sportiv de tabloid în seria BBC Hold the Back Page.

De la Emmerdale Farm la The Archers: drumul spre un personaj memorabil

Înainte de a deveni vocea lui Bert Fry, Allan era deja familiar publicului din serialele rurale. În Emmerdale Farm, a interpretat fierarul Frank Blakey, debutând în 1972. Personajul său a stârnit controverse prin opoziția față de vânătoare și a părăsit serialul în 1974.

În mai 1997, Allan s-a alăturat distribuției The Archers, preluând rolul lui Bert Fry după moartea actorului Roger Hume. La început i-a imitat vocea, dar treptat a modelat personajul în stilul propriu. Bert a devenit un simbol al lumii rurale britanice: un om tradițional, priceput, modest și plin de umor involuntar.

„Lumea lui era una făcută de mână: repară și refolosește, leagă cu sfoară de balot, păstrează lucrurile pentru zile negre”, spunea Allan în 2021. „Mi l-am imaginat mereu având încă costumul în care s-a însurat, acum 60 de ani. Continuitatea și reziliența erau totul.”

Bert era cunoscut pentru poeziile sale naive, adesea întrerupte de prieteni înainte ca ascultătorii să fie tentați să închidă radioul. „Este personajul la care echipa de producție apelează când poveștile devin prea deprimante și e nevoie de puțină destindere”, explica actorul.

Un personaj iubit și o interpretare memorabilă

Bert Fry era și vocea nevăzută a soției sale, Freda, bucătăreasa de la pub-ul The Bull, care nu a fost niciodată auzită vorbind. „Pentru mine nu a fost niciodată tăcută. Am avut mereu o impresie puternică despre ea ca persoană reală”, spunea Allan. „Nu este o imagine vizuală, ci una emoțională – un sentiment foarte puternic al prezenței ei.”

Momentul în care Freda moare în marele potop din Ambridge, în 2015, a fost considerat una dintre cele mai emoționante interpretări ale sale.

Allan a fost auzit ultima dată în The Archers în februarie 2020. După retragerea sa, personajul Bert Fry a murit în 2021, „în timp ce juca cribbage în The Bull”.

Viața personală și moștenirea artistică

În afara scenei, Allan era un pasionat grădinar. Cultiva o gamă impresionantă de fructe și legume și plantase o mică livadă și un sequoia uriaș în grădina sa. „Eu și Bert eram amândoi grădinari pasionați și oameni de familie”, mărturisea actorul.

Allan i-a lăsat în urmă pe soția sa, Susan, originară din Canada, cu care s-a căsătorit în 1963, și pe cei doi copii ai lor.

Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
