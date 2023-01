8 vedete din România care au învins cancerul: „Să lupţi! Să-ţi înfrângi frica! Să-ţi asculţi intuiţia!”

Marile personalități par să aibă viețile perfecte, însă, la fel ca toți oamenii, și ele se confruntă cu diferite boli. 8 vedete autohtone s-au luptat cu una dintre cele mai crunte afecțiuni, cancerul, și au reușit să îl învingă.

Cancerul este una dintre cele mai crunte boli. Nu ține cont de poziția socială, de celebritate sau de alte astfel de lucruri. Această boală grea lovește când te aștepți mai puțin. Ai nevoie de o stare de spirit bună și de forță de luptă pentru a-l învinge. Așa s-a întâmplat și în cazul unor personalități din România, care au refuzat să se lase doborâte și au primit a doua șansă la viață.

Monica Tatoiu, una dintre vedetele care au învins cancerul

Monica Tatoiu a fost nu o dată, ci de două ori diagnosticată cu cancer de col uterin. Prima dată avea doar 23 de ani când medicii i-au dat cruntul verdict. A luptat cu boala, pe care a reușit, în cele din urmă să o învingă. Doar că, teribila afecțiune a revenit, în urmă cu câțiva ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

„Mi-am facut niste analize si doctorul mi-a zis: puteți să muriți în orice clipă”, povestea femeia de afaceri în 2010, potrivit Ziare.com.

A reușit, însă, să învingă din nou această boală.

Sanda Nicola – cancer de col uterin

Și Sanda Nicola a învins boala, după ce, în 2005, a fost diagnosticată cu cancer de col uterin. Tratamentul a durat doi ani, jurnalista ajungând să facă și o intervenția chirurgicală pentru a se vindeca. Și a reușit.

„Am o relație specială și tumultoasă cu norocul. N-a venit niciodată când am bătut eu din picior cu nerăbdare. Nu s-a arătat niciodată când am jucat la loto și a refuzat categoric să-mi ofere ceva nemuncit. Însă m-a așteptat întotdeauna cu brațele deschise la capătul unei curse nebune cu propriile limite și m-a răsplătit de fiecare dată când mi-am dovedit perseverența”, spunea Sanda Nicola după ce a câștigat lupta cu cancerul.

Citește și: Annie Wersching din Star Trek a murit la 45 de ani. Actrița suferea de cancer

Citește și: Cancerul actriței Jane Fonda este în remisie: „Mă simt atât de binecuvântată”

Bianca Brad – cancer mamar

În anul 2015, Bianca Brad a fost diagnosticată cu cancer la sân. Timp de șase ani, cunoscuta actriță a făcut tot posibilul pentru a se vindeca. Și a reușit, în 2021, în urma unei intervenții chirurgicale.

„Am fost şi voi fi mereu recunoscătoare tuturor celor care m-au ajutat, dar astăzi, 8 aprilie 2022 – la un an de când am trăit prima zi din restul noii mele vieţi, vreau să spun, pe această cale, în mod special: dacă ar fi să fac o „to do list” – o listă cu cele mai importante lucruri de făcut pentru a te vindeca, după cei 6 ani, cu urcuşuri şi coborâşuri, cu reuşite şi eşecuri, cu momente de deznădejde, dar şi de speranţă şi bucurie, ar fi aşa: Să ai curaj! Să lupţi! Să-ţi înfrângi frica! Să-ţi asculţi intuiţia! Să te rogi! Să ai răbdare! Să crezi! Să fii recunoscător! Să te bucuri de viaţă!”, spunea Bianca Brad anul trecut, potrivit Click.

Corina Dragotescu – cancer ovarian

O altă jurnalistă cunoscută care a suferit de cancer este Corina Dragotescu. A făcut chimioterapie și, deși trecea prin cline îngrozitoare, Corina a continuat să lucreze. Pentru a se recupera, jurnalista a avut nevoie de o histerectomie totală.

„Am aflat brusc, într-o dimineaţă, în urma unui control urmat de o ecografie. A fost un şoc, dar primul lucru pe care am vrut să-l ştiu a fost care sunt paşii imediaţi. Doctoriţa mi-a spus că ar trebui să mă operez a doua zi şi că e posibil să urmez apoi un tratament mai lung. Îi mulţumesc şi acum că nu mi-a dat false speranţe. Undeva, în mintea mea, mai era o speranţă firavă că n-aş avea cancer, dar din nefericire n-am lăsat-o să se dezvolte”, a povestit Corina Dragotescu, potrivit Wowbiz.

Citește și: De ce a mințit o fostă scenaristă a serialului „Grey’s Anatomy”, timp de 10 ani, că are cancer

Citește și: Regina Elisabeta ar fi avut cancer. Dezvăluiri uluitoare, făcute de un prieten de-al Prințului Philip

Eugenia Șerban – cancer genital și mamar

Eugenia Șerban a fost greu încercată de viață. Îndrăgita actriță s-a luptat nu o dată, ci de două ori cu cancerul. Mai întâi a fost diagnosticată cu cancer genital și, când se afla la un control de rutină, medicul i-a dat crunta veste: avea tumori și la sân.

Eugenia Șerban a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale și a urmat și tratamente de chimioterapie și radioterapie pentru a se recupera.

Actrița s-a recuperat total, în urmă cu aproape trei ani, iar de atunci merge frecvent la medic pentru a se asigura că este în continuare sănătoasă.

„Pe mine această boală m-a învățat să nu mai stresez din orice, să las lucrurile să se rezolve în ritmul lor. De asemenea, am mai învățat că trebuie să mă bucur mai mult de fiecare clipă importantă din viața mea”, spunea Eugenia Șerban la „Vorbește Lumea”, anul trecut.

Rona Hartner – cancer de colon și ficat

Rona Hartner este o altă vedetă din România care a dus o luptă aprigă cu cancerul. Timp de doi ani, Rona a urmat mai multe tratamente în Franța, iar în anul 2019, când credea că s-a vindecat, boala a recidivat. În cele din urmă, după câteva intervenții chirurgicale și tratamente, cântăreața a anunțat că a reușit să învingă cancerul.

„Nu mai este niciun semn că ar mai fi celule canceroase, pot să spun că am fost vindecată. Am fost vindecată, a fost greu, a fost un an foarte greu pentru mine 2019, mi-am revenit în 2020, și în 2021 am fost iar pe scenă. Au fost niște ani foarte grei dar mi-am revenit. Cred că vindecarea e completă”, a spus Rona Hartner, citată de Fanatik.

Monica Pop – cancer de colon

Monica Pop, unul dintre cei mai renumiți medici din România, se luptă de opt ani cu cancerul de colon. A trecut prin numeroase operații și a încercat mai multe tratamente. A rămas întotdeauna o persoană puternică și pozitivă și spune că așa a reușit să învingă.

„Și când nu îmi era foarte bine, eu spuneam că sunt foarte bine. Pentru că mi-am creat un mod de gândire, de viață, așa am învins. Nu am stat acasă nicio zi. A doua zi după externare, după intervențiile chirurgicale, m-am dus la serviciu”, a declarat Monica Pop pentru Doctorulzilei.

Luciana Indre – cancer mamar

Luciana Indre a fost și ea nevoită să lupte cu cancerul. Pe care a reușit să îl învingă deși, la început, s-a lăsat demoralizată.

„Inițial am considerat că e o luptă inegală. Eu contra destinului. Când ani la rând te trezești zâmbind și brusc cineva te trage de mânecă și cumva te face să înțelegi că poate e sfârșitul, te cutremuri, se rupe în tine totul, te zdruncină din temelii, nu mai vezi răsăritul”, a povestit jurnalista pentru Unica.ro.

„Clipa în care am conștientizat că trebuie să lupt a fost când am primit rezultatul de la Pet CT. Am aflat că nu am metastaze și sunt șanse mari să mă vindec”, a mai spus Luciana Indre.

Sursă foto: Facebook