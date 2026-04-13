Eugenia Șerban, mărturisiri tulburătoare despre lupta cu cancerul: „Am fost supărată pe Dumnezeul meu. Am crezut că mi-a dat drumul la mâini!” Cum a depășit momentele de cumpănă

Eugenia Șerban a vorbit deschis despre cele mai grele momente din viața ei: diagnosticul devastator de cancer dublu și lupta de peste 15 ani a fiului ei cu dependența de substanțe interzise. Într-un interviu recent, actrița a rememorat cu sinceritate perioada în care a simțit că totul se prăbușește, dar și modul în care a reușit să se ridice.

„A fost un drum foarte greu” – cum a învins două forme de cancer

În urmă cu șase ani, Eugenia Șerban primea un diagnostic cumplit: două tipuri de cancer, la sân și ginecologic. Tratamentul a fost dur, iar perioada, una dintre cele mai grele din viața ei.

„În primul rând dorința de viață. A fost un drum foarte greu. Nu este un tratament foarte ușor și asta o spun fiecărui pacient cu care mă întâlnesc sau care îmi scrie” – a dezvăluit într-un interviu pentru viva.ro.

Actrița mărturisește că, în ciuda suferinței, a încercat să îi ajute pe alții aflați în situații similare.

„Am ajutat foarte mulți pacienți dintre cei care îmi scriu. Și sunt cu sutele… cei care îmi scriu.”

Supărarea pe Dumnezeu: „Atunci am crezut că mi-a dat drumul la mâini”

Eugenia Șerban recunoaște că, în perioada diagnosticului, relația ei cu Dumnezeu a fost una tensionată. A simțit că a fost abandonată, deși credința a însoțit-o toată viața.

„Nu știu dacă mi-a fost neapărat mai aproape în momentele grele. În perioada aceea, când am primit acel diagnostic, pot să spun că eu am fost chiar supărată pe Dumnezeul meu.”

Actrița povestește că, în acea perioadă, juca într-un spectacol-monolog despre dialogul cu divinitatea, iar replicile au căpătat o încărcătură personală.

„Atunci am crezut că mi-a dat drumul la mâini. Și nu a mai fost și cu mine pe același drum.”

Totuși, după ce a depășit boala, și-a regăsit echilibrul spiritual.

„Nu, nu a fost așa! Și bineînțeles că m-am împăcat cu Dumnezeul meu, până la urmă. Cred foarte mult în Dumnezeu, cred în interiorul fiecăruia și în puterea fiecăruia de a trece peste astfel de greutăți.”

Drama fiului dependent: „La un moment dat l-am încuiat în casă”

Pe lângă lupta cu boala, actrița a trăit și o altă dramă: fiul ei se confruntă de peste 15 ani cu dependența de substanțe interzise. Situația a fost atât de gravă, încât Eugenia a fost nevoită să ia măsuri extreme.

Deși în acest fragment nu sunt incluse declarațiile directe despre episodul în care l-a încuiat în casă, actrița a confirmat public că a trecut prin astfel de momente-limită, încercând să-l protejeze și să-l salveze.

Eugenia Șerban nu se consideră o eroină, dar povestea ei este una despre rezistență, credință și lupta pentru cei dragi. Actrița spune că a învățat să-și accepte fragilitatea și să-și recunoască forța.

„Să nu îți dea Dumnezeu câte poți duce, pentru că atunci îți dai seama cât de puternic ești cu adevărat.”

Foto – Facebook

