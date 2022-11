31 de ani de la moartea lui Freddie Mercury. Ultimele imagini cu solistul Queen și povestea imposibilă de iubire trăită

Se împlinesc 31 de ani de la moartea legendarului solist al trupei Queen, Freddie Mercury. Pe 24 noiembrie 1991, cântărețul se stingea din viață, după o luptă pe care a dus-o până în ultimul moment cu SIDA.

Solistul trupei Queen, Freddie Mercury, a decedat în urmă cu exact 31 de ani. Moartea tragică a legendarului cântăreț al cărui nume original era Farrokh Bulsara – a fost cauzată de SIDA. Artistul a povestit foarte puținor oameni despre boala lui, iar publicul a aflat aproape în ultimul moment: cu o zi înainte de moarte, a dat un comunicat în care a recunoscut că este seropozitiv.

Moartea lui Freddie Mercury. Ultimele fotografii cu artistul

A fost diagnosticat cu această boală în 1987. Freddie Mercury a murit în casa lui din Garden Lodge, Londra , unde locuia cu partenerul și „soțul” său, Jim Hutton.

Freddie Mercury încă zâmbea camerei în ultimele sale fotografii făcute cu câteva săptămâni înainte de moartea sa, dar starea lui s-a deteriorat rapid. Inegalabilul solist Queen a fost fotografiat împreună cu pisicile lui iubite în grădina One Garden Lodge din West Kensington.

Freddie ar fi cerut în mod expres ca fotografiile să nu fie făcute de aproape, deoarece era nemulțumit și iritat de aspectul său. Ultima dragoste a cântărețului, Jim Hutton, l-a fotografiat, iar pozele au fost realizate exact pe 28 august 1991, cu trei luni înainte de moartea artistului.

„Vara aceea a fost ultima dată când Freddie a pozat în fața unei camere –a mea. Așa s-a întâmplat. Eram în grădină și fotografiam niște plante cu flori când Freddie s-a îndreptat spre mine. Am reglat obiectivul și s-a mutat puțin înapoi, astfel încât poza să nu fie prea aproape. Am făcut patru poze și am reușit să-i fur un zâmbet pentru fiecare. Era foarte palid, știa că nu arată cel mai bine, dar asta nu conta deloc; dintre pozele cu Freddie, acestea îmi plac cel mai mult”, povestea Jim Hutton, potrivit Blikk.

31 de ani de la moartea solistului trupei Queen

Ultima sa apariție publică fusese pe 18 februarie 1990, în timpul decernării Brit Awards. Dezlănțuit și fără mustață, într-un costum cenușiu, care acoperea mai mult oasele decât carnea și palid. Așa și-a făcut apariția la acel moment artistul. „Mulțumesc, noapte bună”, au fost singurele sale cuvinte din timpul galei. Presa a vuit ulterior: „Mercury era foarte bolnav”.

Intens, elocvent și puternic pe scenă, realitatea este că Freddie Mercury era o persoană timidă și foarte geloasă în ceea ce privește viața sa privată. Chiar și astăzi, data exactă la care solistul trupei Queen a aflat că este seropozitiv rămâne neclară.

Barbara Valentin, partenera lui Mercury din 1983 până în 1985, a spus că a fost diagnosticat cu șase ani înainte de moarte. Cu toate acestea, biografia Mercury & me scrisă de Jim Hutton (ultimul iubit al muzicianului), spune că acest lucru s-ar fi întâmplat în apropiere de Paște, în anul 1987, scrie elindependente.com.

Prima și ultima femeie din viața amoroasă a lui Freddie. Ultima dorință a solistului

Prima și ultima iubită a lui Freddie Mercury a fost Mary Austin , cu care relația sa a durat șase ani. Solistul Queen i-a mărturisit apoi că este gay. Mary a fost alături de cântăreț chiar și în ultimele sale zile și se zvonea că ar fi singura care știe unde se odihnește Freddie Mercury. Muzicianul i-a cerut să-și îngroape cenușa pe ascuns, pentru că îi era teamă că fanii îi vor strica mormântul.

Elton John a fost unul dintre puținii oameni care l-au putut vedea pe Freddie Mercury în ultimele sale zile, deoarece solistul Queen, care a murit tragic de SIDA la vârsta de 45 de ani, era un prieten apropiat al compozitorului și cântărețului. După cum a spus Elton, a fost o durere profundă pentru el să vadă cum boala oribilă a distrus complet viața lui Freddie, dar nu l-a împiedicat să se gândească la prietenii lui în restul timpului său.

Queen, ultima piesă lansată cu vocea lui Freddie

Formația Queen a lansat pe 13 octombrie 2022, la BBC Radio 2, un cântec cu vocea regretatului artist Freddie Mercury. Inedita înregistrare datează din 1988.

În urmă cu mai mulți ani, Queen a fost desemnată cea mai bună trupă britanică a tuturor timpurilor. Distincția a fost oferită în urma unui sondaj organizat în rândul ascultătorilor BBC Radio.

