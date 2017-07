Urmează să nască, dar copilul ei nu o va cunoaște niciodată. Motivul este dramatic

Louise Cook, o femeie în vârstă de 27 de ani din Marea Britanie, era însărcinată în două luni când doctorii i-au dat un diagnostic crunt: cancer de piele. Cauza? Vizitele prea dese la solar.

Femeia, care este mamă a încă doi copii, suferise o decepție în urma divorțului și credea că bronzul o va ajuta să își recapete încrederea în sine.

Am avut o relație care a eșuat și nu mai eram sigură pe mine. Așa am ajuns să merg la solar, aveam impresia că mă face mai frumoasă. Am exagerat, am ajuns sa frecventez astfel de saloane de trei ori pe săptămână. Când am aflat că am făcut cancer la piele am avut un soc!

Doctorii i-au spus că trebuie să facă avort pentru a începe chimioterapia și radioterapia. Însă Louise a refuzat cu desăvârșire, punând viața copilului mai presus de a ei.

Cancerul s-a răspândit în tot corpul și, deși știe că nu mai are mult de trăit, ea spune că este fericită că își va putea aduce pe lume copilul.

„Am încercat să le explic copiilor că mama va deveni în curând un înger, cu care ei vor putea vorbi cu gândul”, spunea Louise.

Tânăra şi-a planificat deja propria înmormântare, lăsând copiilor două cutii cu lucruri, ce le-ar aminti de ea. „Am o familie minunată, prieteni extraordinari. Ei mă ajută să cred că eu voi rămâne mereu în amintirea copiilor mei”.

Medicii i-au mai dat doar câteva săptămâni de trăit femeii însărcinate în luna a noua, care vrea să tragă un semnal de alarmă asupra pericolului la care se expun oamenii care merg la solar:

„Mi-e teamă că mulţi oameni pot repeta greşeala mea – punându-şi viaţa în pericol. Nu vreau să exageraţi cu precauţia, vreau doar să vă ajut, să vă explic. Dacă vreţi într-adevăr să obţineţi un bronz intens, folosiţi cremă. Nu vă riscaţi viaţa”.

Foto – 123rf