Unica decembrie 2018: ce surprize găsești în revistă!

Unica decembrie 2018 o are pe copertă pe Andreea Raicu, pe care redactorii Unica au dezbrăcat-o de toate secretele. După o lungă perioadă de celebritate, Andreea Raicu a ajuns la maturitatea de a-și asuma public imperfecțiunile și a-și trăi viața așa cum își dorește. Descoperă o altă față a vedetei, într-un pictorial minunat, îmbrăcat în cuvinte de o sinceritate dezarmantă.

Revista mai are un ingredient-cheie, care o va transforma în must-have în această perioadă: un ghid de zece pagini al ideilor de cadouri de sărbători, din care, spunem noi, până și Moș Crăciun ar trebui să ia notițe – de la haine și accesorii de îmbrăcăminte, la gadgeturi, jucării, cărți și băuturi fine, bijuterii sau dulciuri – n-am scăpat nimic! Ba chiar te sfătuim să ai un marker la îndemână când citești revista, ca să încercuiești lucrurile care-ți fac cu ochiul, pentru a le cumpăra rapid după aceea.

Unica decembrie 2018 e pregătită și pentru sezonul petrecerilor de sfârșit de an: stilistele revistei au pregătit pagini cu sugestii de ținute de party în funcție de preferințele fiecăruia. În materie de frumusețe, ești invitată să te inspiri din stilul unor vedete iconice, al căror look nu pare să se demodeze niciodată. În plus, află cum poți integra glitterul, noua tendință a sezonului, în machiajele tale.

Exclusiv în revista Unica decembrie 2018 poți citi un spumos interviu cu Mimi Brănescu, cel care semnează scenariul serialului de comedie “Las Fierbinți” și o mulțime de producții teatrale.

Mai avem un mesaj important pentru tine – decembrie, ca și orice altă lună a anului, este un moment bun să-ți aduci aminte de cei mai puțin norocoși decât tine și să donezi și tu ceva – o parte din venituri, haine sau niște dulciuri ori poate câteva ore din timpul tău liber, făcând voluntariat pentru diverse cauze. Vei găsi în Unica de decembrie un excelent articol despre donații, inclusiv o listă cu asociații și fundații a căror activitate benefică este recunoscută, precum și un ghid despre cum să-i înveți pe copii să devină generoși de mici.

Cadoul nostru pentru tine în decembrie: o cremă de față Aslavital, la un preț special, inserată pe o parte din tirajul revistei. (preț revistă + cremă 14,99 lei).

Sărbători bogate în experiențe frumoase îți dorim!

Foto: Dana & Stéphane Maitec

www.maitecart.com

https://www.instagram.com/ds_maitec

https://www.facebook.com/Dana.and.Stephane.Maitec.Photography