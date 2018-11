Sute de copii sărmani au scris scrisori către Moș Crăciun. Mesajele lor sunt impresionante

Campania, care va dura până în data de 17 decembrie, a fost inițiată de o tânără din Arad pe rețelele de socializare, unde i s-au alăturat rapid mulți români din țară și de peste granițe. Este al doilea an în care Alexandra Timar face un apel către oamenii cu suflet mare pentru a strânge cadouri, în pragul sărbătorilor de iarnă, pentru copii și bunici, conform Adevărul.ro.

Copiii au scris sute de scrisori adresate lui Moș Crăciun, în care și-au exprimat dorințele cu privire la cadourile pe care vor să le primească. Cerințele lor sunt pe cât de simple, pe atât de cutremurătoare. Pentru ei o bomboană, o portocală, o pungă de pufuleți înseamnă un dar de neprețuit.

”M-am tot pregătit psihic pentru astfel de scrisori, ştiam clar ce fel de copii sunt în campanie, dar tot nu pot să nu vă spun ca nu e normal, suntem în anul 2018! În Europa! Undeva, cumva, greşim toţi… În ce ţară trăim? Când crezi că le-ai văzut pe toate, apare o scrisoare din acesta. E acel moment în care eşti pe deplin conştient că nu le schimbi situaţia cu câteva cadouri pe an, doar le aduci o mica bucurie, poate o raza de speranţa”, mărturiseşte Alexandra Timar.

Ce scrisori au scris copiii sărmani către Moș Crăciun

”Dragă Moş Crăciun, mă numesc Alexandra, sunt elevă în clasa a III-a, iar anul acesta am fost silitoare şi bună la suflet. Eu te rog, dacă poţi, să-mi aduci: două portocale, două banane şi patru pachetele de mentosane” scrie o fetiță dintr-un sat din Vaslui.

Copiii cred în visurile lor și promit să fie cuminți pentru a primi ceea ce își doresc. Nu doar pentru ei, după cum se arată în scrisoarea unei fetițe de 13 ani: „Eu mi-aș dori, dacă se poate, o lesă, o zgardă și câteva jucării pentru cățelul meu.”

Cel mai neprețuit dar pentru copiii din toată lumea rămâne totuși afecțiunea celor dragi. Emanuel, un copil luat în plasament, îl roagă pe Moșul să facă o magie și să-l sune ”mama, tata şi toţi fraţii”.



Acestea sunt doar câte dintre scrisorile pe care cei mici le-au scris, dar asemeni lor, sunt mulți copii care îndrăznesc să viseze și să spere că dorințele lor vor ajunge la Moș Crăciun.

”În prima fază sunt fascinati de ideea ca ar putea primi orice şi apoi coboara cu picioarele pe pamant, la realitatea lor de zi cu zi. Nu trebuie cumparat exact ce scrie, cum am spus de la inceput, cadourile sunt simbolice. Daca e ceva ce depaseste bugetul vostru înlocuiti sau săriti peste. Nu ii putem opri din visat sau sa le dictăm scrisorile, ar fi absurd. Dar voi, ca adulti, ştiind ce fel de copii sunt cuprinsi în aceste campanii va puteti orienta spre lucruri utile, necesare conditiei lor. Faceţi cadouri cu lucruri ce nu necesită marimi (am tras cu ochiul prin scrisori şi am văzut ca mulţi cer maşinuţe, tractoare, păpuşi, pixuri cu sclipici, rechizite, căciuli, fular, mănuşi, chiar şi cărţi, dulciuri, multe dulciuri, o căruţă de dulciuri scria un copil la un moment dat. Cadouri simbolice. Nu mari. Cu ce consideraţi voi”, le transmite Alexandra celor care vor să se alăture campaniei.

Cine vrea să adopte o scrisoare sau să facă un cadou pentru copiii ce nu au reușit să scrie, trebuie să știe că poate aduce pachetele în centrele de colectare deschise la Arad, Timișoara, Bistrița, Brașov, Satu Mare, Oradea, Giurgiu, București, Ilfov-Domnești, Brăila, Baia Mare, Cluj-Napoca, etc., iar în străinătate la Padova, Venezia, Treviso, Torino, Buchlberg, Saarbrucken, Paris, Nottingham, Viena şi în ţara Galilor.

Vârstele copiilor sunt cuprinse între 2-14 ani, iar pachetele nu trebuie să conțină produse perisabile.

Anul trecut, ”Adoptă o scrisoare” și”Crăciun pentru bunici” a adus cadouri pentru 600 de copii și 300 de bătrâni.

Sursă foto: shutterstock.com