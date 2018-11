EXCLUSIV: ANDREEA RAICU în afara zonei de confort

“Până la un moment dat eu am fost într-o oarecare zonă de confort, dar când am început să ies, am accelerat atât de tare viteza, încât cumva am trăit și am experimentat mai mult în ultimii ani (după plecarea în India din 2012) cât nu am făcut-o toată viața. Odată cu această călătorie mi-am schimbat percepția față de mine, față de viață și felul în care funcționez. Am început să am mult mai mult curaj să ies din zona de confort, ceea ce e paradoxal fiindo persoană căreia nu-i plăcea deloc schimbarea, din cauza dorinței de perfecțiune cu care am fost crescută. Ulterior, am aflat că dorința de perfecțiune nu numai că nu era una dintre cele mai mari calități pe care eu credeam că le am, dar era ceva extrem de nociv. Perfecțiunea te face să rămâi în același loc, pentru că nu poți să evoluezi de frica de a greși și asta duce la frustrare, la nefericire, anxietate și depresie.”



Poate părea ciudat că o femeie ca Andreea să vorbească despre depresie și nefericire. Văzută din afară, viața unei vedete este învăluită într-o aură de glamour pe care pare că nimeni și nimic nu o poate știrbi. Ceea ce nu se vede este că, de multe ori, vedetele pe care le admirăm și a căror imagine “perfectă” ne este livrată constant de media, au căderi și anxietăți, zile în care nu pot și nu mai vor să se ridice din pat și să facă lucruri simple, zile în care pofta de viață scade până la dispariție. Andreea ajunsese să facă lucruri nu în funcție de ce își dorea ea, ci de ce își doreau ceilalți de la ea, având grijă să întrețină acea imagine exterioară perfectă, de dragul conveniențelor, iar contradicția dintre sine și imagine a dus la un puternic conflict interior. Despre toate aceastea povestește acum cu sinceritate și asumare, pentru că a ajuns, la capătul unui lung drum, să le accepte. Este una dintre puținele vedete de la noi care au vorbit deschis despre lupta cu depresia în interviuri, discursuri TEDx sau în articolele de pe site.

“Da, datorită (nu din cauza!) depresiei sunt astăzi aici. Am reușit să realizez foarte multe eu cu mine și acum nu cred că mai este un lucru care poate să-mi stea în cale. Când îmi doresc ceva fac tot efortul, eu personal, să ajung acolo”, spune ea plină de hotărâre.

Ce își dorește Andreea? Lista e destul de lungă. Știe că o să vină momentul potrivit pentru toate, nu mai forțează lucrurile, nu se mai atașează de rezultate. Anul acesta a luat-o de la zero, parteneriatul de business nu a mai funcționat, așa că și-a făcut un cadou de ziua ei: un site nou, o echipă nouă, un birou nou, un concept nou. “Cele mai mari investiții sunt cele pe care le faci în tine, asta m-a învățat anul ăsta.”

Foto: Dana & Stéphane Maitec

www.maitecart.com

https://www.instagram.com/ds_maitec

https://www.facebook.com/Dana.and.Stephane.Maitec.Photography

