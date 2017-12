Unde își petrec vedetele Crăciunul și ce tradiții urmează de Sărbători

Nașterea Domnului Iisus este un prilej de bucurie, o sărbătoare care strânge toată familia în jurul mesei, cu multă voie bună, daruri, colinde și preparate culinare tradiționale, iar vedetele noastre nu fac excepție. Am stat de vorbă cu acestea și am aflat unde-și petrec Crăciunul, dar și ce tradiții urmează cu sfințenie de Sărbători.

Diana Dumitrescu: “O să mergem la colindat pe la rude”

Îndrăgita actriță Diana Dumitrescu, Regina, așa cum este alintată, în continuare, de cei dragi, ne-a povestit una dintre cele mai dragi amintiri de Crăciun: “De Crăciun voi fi acasa, la Constanța, cu familia și iubitul meu, Alin. Îl vom sărbători la masă, în familia mea, apoi vom merge la masă, în familia lui, vom face un tur al familiilor anul acesta. Îmi amintesc că în copilărie, de Crăciun, o ajutam pe mama să facă prajituri în timp ce ascultam colinde, însă una dintre amintiri, poate cea mai dragă, care mă bucură de fiecare dată când îmi vine în minte, este legată de seara de colindețe. Într-un an am mers eu cu frații și cu părinții mei să ne colindăm toți prietenii de familie. A fost o surpriză plăcută pentru toată lumea, a fost un Crăciun foarte frumos și, în plus, am făcut și foarte mulți bani de colindețe. Acum, pentru că mi-am amintit acest obicei drag, cred că îmi voi lua frații, pe Alin și poate reușesc să o conving și pe mama, și mergem, din nou, să colindăm, cel puțin pe la rude.” – a declarat Diana Dumitrescu, în exclusivitate pentru Unica.

Doinița Oancea: “Îmi place să ornez masa de Crăciun”

Îndrăgita Doinița Oancea, actrița care i-a dat viață Minodorei în telenovela “Inimă de țigan” și pe care acum o putem admira în serialul “O grămadă de caramele”, ne-a povestit că nu a existat an până acum în care să nu fie alături de familie în ziua de Crăciun: “Întotdeauna am fost acasă de Crăciun și pentru mine este ceva foarte special faptul că, de la vârsta de 5 ani, am părinții cu mine, împodobim bradul împreună și ne bucurăm de Sărbători în mijlocul familiei. Nu îmi trebuie nimic mai mult de atât! Nu există ceva mai special! Indiferent cât de ocupată sunt, în fiecare an îmi fac timp să o ajut pe mama la pregătirea preparatelor tradiționale și la ornatul mesei de Crăciun.” – a povestit Doinița Oancea exclusiv pentru Unica.

Elena Ionescu: “Abia aștept să gust tradiționala baclava pregătită de mama”

Elena Ionescu, fosta solistă a trupei Mandinga, ne-a povestit că anul acesta Moș Crăciun i-a îndeplinit o dorință mult așteptată, aceea de a cânta și de a fi, în același timp, alături de familie: “Crăciunul îl fac acasa, la Caracal, cu familia și mai mult decât atât, anul acesta am ocazia să urc pe scenă în seara de Ajun și să cânt chiar acolo, la mine acasă. Abia aștept ca în seara de Ajun să împodobesc bradul, este un obicei tare drag pe care îl urmăm, și abia aștept să gust din bucatele gătite de mama, mai ales din tradiționala baclava pe care o pregătește, dar asta abia pe 25 decembrie, așa cum cere tradiția, după ce se încheie postul.” – a dezvăluit, în exclusivitate, pentru Unica, Elena Ionescu.

Sursă foto: Facebook