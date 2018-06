Un suporter aflat în euforia atmosferei de la Cupa Mondială de fotbal ce se desfășoară în Rusia a încercat să sărute o jurnalistă care transmitea în direct pentru televiziunea Globo.

Jurnalista din Brazilia, Julia Guimaraes, a reacționat imediat și nu i-a permis suporterului să o agreseze.

„Să nu faci așa ceva! Niciodată! Nu face așa ceva, nu îți dau voia, niciodată! Ok? Nu e politicos, nu este corect! Să nu-i faci așa ceva unei femei, ok? Respect!”, i-a răspuns aprins jurnalista bărbatului care a încercat să îi fure un sărut.

Great response from Brazilian TV journalist Julia Guimaraes of Sportv to unacceptable behaviour. Not easy to show such restraint in the face of harassment. pic.twitter.com/eFVZz6gdMA

— Colin Millar (@Millar_Colin) June 24, 2018