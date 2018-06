Un concert de colecție – Scorpions, pe 12 iunie 2018 la București, în cadrul Crazy World Tour

Accesul publicului, începând cu orele 17:00. Regulament de bună desfășurare.

Cele mai îndrăgite balade rock, Wind of Change, Still Loving You sau Rock You Like a Hurricane vor răsuna la București, marți, 12 iunie, începând cu orele 21:00, la Romexpo (Parcarea C), în cadrul unui concert de colecție SCORPIONS, organizat de Events.

În deschiderea mega show-ul uneia dintre trupele care fac parte din istoria rock-ului mondial, vor cânta Compact B cu invitatul special Leo Iorga (orele 20:00) și Salamandra (orele 19:00).

Pentru ca spectatorii să aibă parte de cea mai frumoasă experiență, îi rugăm să citească și să respecte următorul regulament.

Porțile se deschid la orele 17:00. Accesul în zona de concert (Parcarea C din cadrul Romexpo- intrare din Bd. Expozitiei ) se face pe baza biletului achiziționat de pe www.eventim.ro sau din rețeaua Eventim, ori a invitației. Accesul este permis pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Biletul de intrare își pierde valabilitatea în momentul părăsirii perimetrului spațiului concertului. Pentru siguranța publicului și buna desfășurare a evenimentului, participanții sunt rugați să se supună controlului corporal amănunțit și controlului bagajelor, la cererea agenților de securitate. În caz de ploaie, vă recomandăm folosirea pelerinelor de ploaie. Accesul cu umbrele este strict interzis în incinta locației. Nu este permis accesul cu brichete, băuturi îmbuteliate, obiecte contondente, stroboscop, făclii, torțe, artificii, petarde, arme, curele metalice, aparate foto/video profesionale, caști de motor, biciclete, trotinete, hoverboard, bagaje voluminoase (măsura ideală pe bagaj este cât un A4). În incinta zonei de concert spectatorii vor avea la dispoziție băuturi răcoritoare și alcoolice, apă, în zona barurilor și produse alimentare/gustări în zona de Food Trucks. Pentru eficientizarea accesului la bar, toate produsele vor fi comercializate în baza unor jetoane ce vor putea fi procurate de la punctele special amenajate în locație, distribuite în toate zonele de concert.

În cazul neutilizarii lor pe durata concertului, acestea vor putea fi răscumparate în aceeași seară, de la casieriile din incintă, până în ora 23:30. Este interzis consumul de substanțe periculoase, toxice sau halucinogene în incinta locației concertului.

Copiii sub 5 ani beneficiază de intrare gratuită.