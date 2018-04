Tupac a dezvăluit într-o scrisoare motivul pentru care s-a despărțit de Madonna

O scrisoare redactată de Tupac pentru Madonna, în care vorbește despre motivul despărțirii lor, a fost scoasă la licitație.

Scrisoarea a fost iniţial pusă în vânzare de casa de licitaţii Gotta Have Rock and Roll, în numele lui Darlene Lutz, o fostă prietenă a Madonnei, care ar fi recuperat-o în timpul unei mutări a cântăreţei, fără ştirea acesteia, notează The Telegraph.

Scrisoarea, datată ianuarie 1995, a fost redactată de Tupac în închisoare. El îi mărturisește Madonnei că a părăsit-o în principal pentru că era albă.

„Pentru tine faptul că eşti văzută cu un negru nu îţi afectează cariera, eventual te face să pari mai deschisă şi pasionantă“, îi scrie rapperul.

„Pentru mine însă (…) simt că aş dezamăgi jumătate dintre oamenii care m-au ajutat să devin persoana care credeam că sunt. Niciodată nu am vrut să te rănesc“, adaugă Tupac.

Timp de 20 de ani, relaţia dintre Madonna şi Tupac Shakur a rămas secretă, înainte ca artista să vorbească deschis despre acest subiect în 2015.

Tupac a fost ucis în 1996 la vârsta de 25 de ani, al acel moment el fiind logodit cu creatoarea de modă americană Kidada Jones.

Judecătorul Gerald Lebovits de la Curtea Supremă a statului New York a respins solicitarea Madonnei și a afirmat validitatea unui acord amiabil încheiat în 2004 între Madonna şi Darlene Lutz, care prevedea ca artista să renunţe la orice recurs împotriva fostei sale prietene pentru a-şi recupera obiectele personale.

