Trupa Disturbed va concerta pentru prima oară în România

Trupa americană „Disturbed” va concerta la Arenele Romane pe data de 27 iunie, iar prețul biletelor variază de la 99 de lei la 229 lei, pentru primele 1000 de bilete care se vor pune în vânzare vineri, 23 noiembrie, după care prețul va crește, conform News.ro.

Trupa Disturbed, una dintre cele mai bune trupe rock

„Disturbed” este una dintre cele mai apreciate trupe rock de la finalul anilor ’90, cu 25 de Discuri de Platină și 13 Discuri de Aur, de-a lungul timpului. Aceasta a fost formată în 1994 sub numele de Brawl, dar a fost redenumită „Disturbed” în 1996, atunci când David Draiman a devenit noul vocalist al trupei din Chicago, Illinois. De la primul album, „The Sickness”, care a apărut în 2000, formația a lansat alte șase materiale de studio, dintre care cinci au debutat pe primul loc în topul Billboard 200. Albumul conține și piesa „Down With the Sickenss”, care a fost considerată de publicația Loudwire cea mai bună piesa a secolului 21.

Formaţia alcătuită din David Draiman (voce), Dan Donegan (chitară), Mike Wengren (tobe) şi John Moyer (bas) va începe turenul de promovare al celui mai recent album, „Evolution”, în ianuarie 2019, în Statele Unite, iar în luna aprilie va ajunge în Spania, unde va începe turneul european ce cuprinde şi show-ul de la Bucureşti.

Trupa „Disturbed” are o mascotă oficială, numită „The Guy”, care a apărut prima dată pe coperta albumului „The Sickness” și căreia artistul David Finch i-a oferit ulterior o reprezentare grafică oficială.

Sursă foto: Facebook