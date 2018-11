Electric Castle Festival 2019. Printre trupele care vor concerta se află și Florence + The Machine

Organizatorii au anunțat o parte dintre artiștii care și-au confirmat prezența la Electric Castle Festival 2019, ce va avea loc pe domeniul Castelului Banffy, din Bonțida, județul Cluj, în perioada 17 – 21 iulie 2019. Printre cei care vor urca pe scenă se mai numără: While She Sleeps, Metric, The Vaccines, Boys Noize, Chinese Man, Sofi Tukker, Kronos Quartet, Lemaitre, Mono, Tommy Cash, Handsome Furssau Viagra Boys. De asemenea, proiectul Hospitality Night continuă și în 2019, cu London Electricity, Dynamite MC, Spy și Danny Byrd într-o seară dedicată.

Florence + The Machine la Electric Castle Festival 2019

Publicul de la Electric Castle Festival 2019 va avea ocazia să asculte muzica britanicilor de la Florence + The Machine, una dintre cele mai creative trupe indie ale ultimei decade, fondată în 2008 de Florence Welch. Din 2009, de când a lansat primul album, trupa s-a aflat în fruntea clasamentelor muzicale din întreaga lume mai multe săptămâni. Printre nominalizările și premiile câștigate se numără cele de la BRIT Awards, Grammy, Mercury, BBC și Billboard Awards. Noul lor album lansat în această vară, High as Hope, aduce schimbări esențiale în linia muzicală, influențate de schimbările radicale pe care Florence Welch le-a făcut în viața ei, o maturitate confirmată atât în plan creativ cât și personal.

30 Seconds to Mars pe scena Electric Castle Festival 2019

Câștigător de Oscar, rock star, fashion icon, tech investor, Jared Leto a confirmat prezența sa la Electric Castle alături de fratele său, Shannon Leto. Spectacolul din România face parte din turneul mondial de promovare a celui mai recent album al trupei 30 Seconds to Mars, America. De la lansarea trupei, din 1998, au vândut peste 15 milioane de albume. Walk on Water, Rescue Me, Kings and Queen sunt cele mai recente hit-uri 30 Seconds to Mars, marcând un stil nou, cu puternice influențe electro, în muzica trupei.

Bring Me The Horizon la Electric Castle Festival 2019

Formație britanică de metalcore din Sheffield, Yorkshire va lansa anul viitor un nou album și vor începe promovarea printr-un turneu în Europa și Australia. Revelația ediției cu numărul 4 a Electric Castle, a experimentat foarte multe genuri de-a lungul celor șase albume înregistrate, ceea

ce i-a ajutat foarte mult în a cuceri public din întreaga lume.

Prețul biletelor la Electric Castle Festival 2019 va fi redus până în data de 20 decembrie. Pentru un abonament care să cuprindă toate zilele de festival, o persoană trebuie să plătească 399 de lei, iar pentru un abonament care să includă și accesul în camping, 499 lei.

