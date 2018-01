Tragedie! Dolores O’Riordan, solista trupei Cranberries, a murit!

Dolores O’Riordan, solista grupului irlandez de rock The Cranberries a murit azi, la Londra.

Dolores O’Riordan avea doar 46 de ani și, deocamdată, nu se știu detalii referitoare la moartea ei subită în hotelul la care stătea în Londra. Impresarul ei, Lindsey Holmes, a confirmat vestea tristă ziarelor din Marea Britanie. Conform lui Holmes, artista se afla în Londra pentru o scurtă sesiune de înregistrări într-un studio.

În 2017, turneul mondial al trupei a fost amânat, din cauza unor probleme de spate pe care solista le acuza și pentru care medicii îi recomandaseră repaos.

Născută în Irlanda, Dolores O’Riordan a devenit celebră în anii ′90, ca solistă a trupei The Cranberries. Albumul lor de debut din 1993, „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?“ a cunoscut imediat un succes nebun și s-a vândut în peste 40 de milioane de exemplare la nivel mondial. „No Need to Argue“ este un alt album de-al trupei care, după lansarea sa în 1994, s-a vândut în peste 17 milioane de copii în toată lumea.

Foto: Hepta.ro

Cu siguranță îți aduci aminte cele mai fredonate piese ale trupei, precum „Zombie“, „Linger“ și „Dreams“!



Sursa: YouTube